Thế giới lên án vụ đánh bom liều chết tại Somalia

Hiện trường vụ đánh bom nhằm vào trụ sở chính phủ tại thủ đô Mogadishu. (Nguồn: AP)

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Somalia Sheikh Ahmed đã cực lực lên án vụ tấn công vào những người dân vô tội, cho rằng đây là "hành động tội ác" của các nhóm cực đoan.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã cực lực lên án vụ tấn công này. Ông nói: "Tôi thực sự bàng hoàng trước vụ đánh bom liều chết nhằm vào tòa nhà chính phủ ở Mogadishu và không thể hiểu nổi những nạn nhân vô tội lại là mục tiêu của cuộc tấn công vô nhân đạo này". Ông Ban Ki-moon cũng kêu gọi các phe nhóm tại Somalia từ bỏ bạo lực, tham gia đàm phán và hoà giải dân tộc.



Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để lên án vụ tấn công gây thương vong cho nhiều dân thường vô tội ở Somalia. Trong một tuyên bố, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc khẳng định lại lập trường ủng hộ đối với những nỗ lực của Chính phủ Liên bang Chuyển tiếp của Somalia nhằm đạt được hòa bình, an ninh và hòa giải dân tộc thông qua đàm phán. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng cam kết hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi ở Somalia.



Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho rằng vụ tấn công khủng bố tại Somalia là "hành động hèn nhát". Thổ Nhĩ Kỳ cũng cực lực lên án vụ tấn công vào tòa nhà Chính phủ Somalia làm nhiều nạn nhân vô tội thương vong.



Ngày 4/10, một chiếc xe tải chở bom đã phát nổ gần tòa nhà Chính phủ Somalia, ở phía Nam thủ đô Mogadishu. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng và bị thương là sinh viên. Nhóm phiến quân Al Shabaab, có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda, đã nhận trách nhiệm vụ tấn công này. Đây là vụ tấn công đẫm máu đầu tiên tại Mogadishu kể từ khi nhóm Al Shabaab bị lực lượng Chính phủ Somalia, được sự hỗ trợ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi, đánh bật khỏi thủ đô tháng Tám vừa qua./.

(Theo TTXVN/Vietnam+)