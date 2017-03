Thế giới sắp có thảm họa núi lửa mới

Katla sẽ tạo ra lượng tro bụi gấp 10 lần so với núi lửa Eyjafjallajokull.



Theo BBC, nếu như núi lửa Katla “bừng tỉnh” nó sẽ gây ra những hậu quả tồi tệ hơn rất nhiều so với đợt phun trào của ngọn núi lửa Eyjafjallajokull hồi tháng 4 năm ngoái. Theo các chuyên gia, lượng tro bụi mà những đợt phun trào của Katla tạo ra có thể nhiều gấp 10 lần so với lượng tro bụi bào trùm cả bắc bán cầu do núi lửa Eyjafjallajokull tạo ra hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Katla nằm sâu dưới lớp băng dày khoảng 500 m thuộc sông băng Myrdalsjokull, sông băng lớn nhất tại Iceland. Lớp băng phía trên Katla dày gấp đôi lớp băng phía trên núi lửa thuộc sông băng Eyjafjallajokull. Các chuyên gia nhận định rằng, với miệng núi lửa rộng tới 10km, việc Katla phun trào có thể làm tan chảy dòng sông băng khổng lồ trên bề mặt và tạo ra hàng tỉ gallon nước đổ về bờ biển phía đông vào Đại Tây Dương. Điều này có thể gây ra những hậu quả vô cùng khủng khiếp.

“Đã có rất nhiều hoạt động địa chấn được ghi nhân”, Ford Cochran, chuyên gia của National Geographic tại Iceland nói. “Đã có tới hơn 500 chấn động được ghi nhận trong và xung quanh miệng núi lửa Katla trong tháng trước. Điều đó cho thấy sự chuyển động của mắc-ma. Và chắc chắn một đợt phun trào mới sắp xảy ra”.

Người ta đã ghi nhận nhiều chấn động xung quanh miệng núi lửa khổng lồ này.

Lần cuối cùng Katla hoạt động là vào năm 1918 và theo tính toán của các chuyên gia cứ 80 năm Katla lại thức tỉnh một lần. Do vậy, việc Katla phun trào trong thời gian sắp tới là điều hoàn toàn có thể.

Lần phun trào 1918 của Katla đã làm sụp đổ những núi băng khổng lồ và cuốn chúng ra đại dương. Ngoài ra, lương nước do lần phun trào của Katla năm 1775 tạo ra bằng lượng nước của tất cả các con sông lớn nhất thế giới cộng lại.

Theo Nam Phong (VNN)