Thêm 3 ngân hàng Mỹ sụp đổ

Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ(FDIC) đã đóng cửa thêm 3 ngân hàng tại Maryland, Florida và Utah.

Tổng số ngân hàng Mỹ sụp đổ trong tháng 1-2009 là 6, nguyên nhân chính là khủng hoảng tài chính tác động mạnh tới những ngân hàng nhỏ trên khắp nước Mỹ.

Văn phòng giám sát tiết kiệm Mỹ (Office of Thrift Supervision) đã đóng cửa ngân hàng Suburban Federal Savings. Tập đoàn bảo hiểm tiền gửi Mỹ thông báo 7 chi nhánh của ngân hàng này sẽ mở cửa hoạt động vào ngày thứ Bảy (ngày 31/01) trong vai trò chi nhánh của Bank of Essex.

Tại Florida, Cơ quan giám sát tiền tệ (Office of the Comptroller of the Currency) đóng cửa 4 chi nhánh của Ocala National Bank và tiến hành thương thảo để bán ngân hàng bị đóng cửa cho ngân hàng CenterState.

Ocala National Bank có tổng tài sản 223,5 triệu USD và tổng lượng tiền gửi 205,2 triệu USD. Ngân hàng bị đóng cửa khác có tên Suburban Federal có tổng tài sản 306 triệu USD và tổng tiền gửi 302 triệu USD.

Việc hai ngân hàng này sụp đổ tiêu tốn của FDIC 225 triệu USD.

Trong một quyết định khác, FDIC cho biết họ không tìm được tổ chức tài chính nào muốn thâu tóm hoạt động của ngân hàng MagnetBank tại Salt Lake City. Ngân hàng này không có khoản tiền gửi nào được bảo hiểm.

Ngân hàng có tổng tài sản 292,9 triệu USD và tổng tiền gửi 282,8 triệu USD. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Utah sụp đổ tính từ năm 2004.

Từ đầu năm đến nay, một tuần nước Mỹ mất thêm hơn 1 ngân hàng. Năm 2008, số ngân hàng sụp đổ là 25. Năm kỷ lục của các vụ sụp đổ ngân hàng gần nhất là năm 1993 với tổng số 42 ngân hàng bị đóng cửa.

Nhiều khả năng số ngân hàng Mỹ phải “đội nón ra đi” thời gian tới sẽ tiếp tục tăng.