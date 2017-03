Thêm 8 sân bay Mỹ sẽ vận chuyển khách tới Cuba

Các sân bay quốc tế được cấp phép gồm O'Hare ở Chicago, Hartsfield- Jackson ở Atlanta cùng một số sân bay quốc tế ở Baltimore, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Pittsburgh, Tampa, và San Huan, Puerto Rico.



Cho tới nay, mới chỉ có các chuyến bay cất cánh từ Los Angeles, Miami và New York được phép tới Cuba. Người Mỹ gốc Cuba muốn về nước thăm thân trước hết phải tới những địa điểm này và việc đó gây khó khăn cho họ do chi phí đắt đỏ.



Các nhà hoạt động hàng không hoan nghênh quyết định mới của Chính phủ Mỹ, cho rằng điều này khuyến khích việc đi lại giữa hai nước.



Trước đó, ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố cho phép các sân bay quốc tế tại Mỹ được cung cấp các chuyến bay thuê đến hoặc đi từ Cuba, đồng thời cho phép khôi phục trao đổi hợp tác giáo dục giữa hai nước, theo đó các sinh viên và học giả Mỹ sẽ được tham dự các hội nghị, hội thảo tại Cuba, nhiều nhà báo được phép tới Cuba.





