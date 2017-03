Thêm hai hãng hàng không bị cấm bay tới EU

Trong lần này, EC đã đưa thêm hãng hàng không Ukrainian Mediterranean Airlines của Ukraine và hãng hàng không Mahan Air của Iran vào danh sách đen này.

Theo EC, đây là hai hãng hàng không chưa bảo đảm được các tiêu chí về an toàn hàng không của EU. Phó Chủ tịch EC phụ trách vấn đề giao thông vận tải, ông Jacques Barrot, cho biết việc cập nhật danh sách "đen" này là biện pháp hữu hiệu để bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trên lãnh thổ EU và sẽ được cập nhật bất cứ lúc nào khi cần thiết chứ không theo định kỳ 3 tháng như trước đây.

Theo TTXVN, trước khi thông qua quyết định này, EC đã tham vấn ý kiến của Ủy ban An toàn hàng không của các nước thành viên. Trên cơ sở kiến nghị của các nước thành viên, EC cũng đã nghe giải trình của đại diện các hãng hàng không mới bị đưa vào danh sách cấm bay và của các quan chức phụ trách hàng không của các nước này.