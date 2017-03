Thêm một máy bay hạ cánh khẩn cấp, 16 người nhập viện

Vụ việc xảy ra tối qua, 25-8. Các hành khách vẫn chưa hết hoảng loạn sau khi xuống máy bay kể họ rất lo lắng cho tính mạng của mình khi chiếc máy bay lao thẳng xuống và các mặt nạ oxy bị rơi ra.

Theo thông báo của Ryanair ngày 26-8, chiếc máy bay đang trên đường từ thành phố Bristol (Anh) đến sân bay Barcelona-Girona (Tây Ban Nha) thì gặp sự cố.

“Để đảm bảo an toàn, phi công đã đáp xuống sân bay quốc tế Limoges lúc 23g30 giờ địa phương”, Ryanair thông báo trên website của hãng. “Toàn bộ 168 hành khách đã xuống máy bay an toàn. Tổng cộng có 16 hành khách được đưa đến một bệnh viện địa phương do bị đau tai. Sân bay Limoges cũng bố trí một bác sĩ đến để phục vụ các hành khách khi có yêu cầu”.

Có mặt trên chuyến bay, Pen Hadow, một nhà thám hiểm Bắc cực, nói: “Một số người nghĩ họ sẽ chết. Người phụ nữ ngồi trước chúng tôi thậm chí đã bật khóc”. Ông cũng cho biết lúc máy bay hạ cánh an toàn, một số người đã vỗ tay hoan hô trong khi những người khác khóc ròng vì thoát nạn.