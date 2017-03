Thêm nhiều báo Anh bị điều tra nghe lén

Số ra cuối cùng của News of the World, tờ báo bị đóng cửa vì bê bối nghe lén hôm 10/7.

Văn phòng Ủy viên Thông tin (ICO) cho biết, giấy tờ của cuộc điều tra năm 2003 về việc thuê các nhà điều tra tư nhân đã được trao cho các sĩ quan tham gia cuộc điều tra nghe lén hiện thời. Chiến dịch Motorman của ICO phát hiện có tới 4.000 yêu cầu từ 305 phóng viên và 31 xuất bản phẩm gửi tới nhà điều tra tư nhân đòi thu thập các thông tin cá nhân nhạy cảm.



Trong nhiều trường hợp, thông tin cá nhân đã bị moi một cách trái phép, ICO nói.



Điều tra cho thấy, Daily Mail ra nhiều yêu cầu nhất, với 952 yêu cầu của 58 phóng viên. Tiếp sau là Sunday People với 802 yêu cầu của 50 phóng viên, Daily Mirror với 681 yêu cầu của 45 phóng viên, và Mail on Sunday với 266 yêu cầu của 33 phóng viên.



News of the World đứng thứ 5 với 228 yêu cầu của 23 phóng viên và The Sun đứng thứ 14 với chỉ 4 phóng viên đưa ra yêu cầu với các nhà điều tra tư nhân.



Tuy nhiên, các yêu cầu thông tin kể trên không phải là bằng chứng chứng minh nạn nghe lén điện thoại đã xảy ra.



Một quan chức cảnh sát phụ trách điều tra cho biết, thêm 15 sĩ quan nữa đã được bổ sung vào đội điều tra hiện thời gồm 60 người.



Bê bối nghe lén điện thoại của News of the World đã khiến tờ báo này bị đóng cửa hôm 10/7. Vụ việc cũng làm cho hai sĩ quan cảnh sát cấp cao ở London phải từ chức và gia tăng áp lực lên Thủ tướng David Cameron vì đã thuê một cựu Tổng biên tập của báo làm phát ngôn viên cho mình.



Trong một diễn biến khác, James Murdoch có thể sẽ bị chất vất để làm rõ bằng chứng của ông trước Ủy ban Văn hóa, Truyền thông và Thể thao, Chủ tịch ủy ban này, John Whittingdale, cho biết.



James Murdoch, Phó giám đốc điều hành New Corporation, nói với Ủy ban rằng ông "không biết" về một email đề cập chuyện nghe lén ở News of the World xảy ra rộng khắp hơn là chỉ bó gọn ở một phóng viên xấu tính. Nhưng cựu Tổng biên tập Colin Myler và cựu quản lý pháp luật Tom Crone của News International, một thành viên của News Corporation, cáo buộc James "bị nhầm" và rằng họ đã thông báo cho ông về email đó.

