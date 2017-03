"Thị trưởng giỏi nhất Nga" bị tình nghi giết người

Ông Said Amirov từng giữ chức phó thủ tướng nước cộng hòa Dagestan. Ảnh: RIA Novosti.



Theo Chí Linh (VNE)



Ủy ban Điều tra liên bang Nga nghi ngờ Said Amirov, thị trưởng thành phố Makhachkala tại Dagestan, hạ sát một nhà điều tra vào tháng 12/2011. Nạn nhân là Arsen Gadzhibekov, người đứng đầu chi nhánh của Ủy ban Điều tra tại thành phố Makhachkala, RIA Novosti đưa tin.Một sát thủ đã bắn Gadzhibekov gần nhà riêng khi ông vừa rời khỏi xe hơi. Trước đó ông đã giải quyết hàng loạt vụ án nghiêm trọng, bao gồm một vụ tấn công khủng bố khiến 10 người chết và 270 người bị thương.Nhà chức trách đã xác định được danh tính của kẻ đã bắn Gadzhibekov. Họ bắt hắn vào ngày 31/5. Trong quá trình thẩm vấn hắn đã khai báo vai trò của Amirov."Cảnh sát đã đưa thị trưởng Said Amirov tới thành phố Moscow. Hơn 10 nghi phạm liên quan tới vụ án cũng đã bị bắt", Vladimir Markin, người phát ngôn của Ủy ban Điều tra, thông báo.Trước đó truyền thông địa phương đưa tin Amirov bị bắt do cảnh sát nghi ngờ ông ta liên quan tới hàng loạt tội nghiêm trọng.Amirov, 59 tuổi, là một thành viên của đảng Nước Nga thống nhất. Ông từng đảm nhận chức phó thủ tướng Dagestan từ năm 1991 tới 1998. Sau khi thôi chức phó thủ tướng, ông làm thị trưởng thành phố Makhachkala từ năm 1998 tới nay. Trang web của chính quyền thành phố cho biết, Amirov đã giành danh hiệu "Thị trưởng xuất sắc nhất liên bang Nga" trong một cuộc thi dành cho các thị trưởng vào tháng 4.