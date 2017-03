Thị trưởng New York họp báo khẩn về khủng bố

Vụ khủng bố 11/9 tại New York (Ảnh: BBC)

CNN cho biết ủy viên cảnh sát Raymond Kelly và trưởng công tố viên quận Manhattan Attorney Cyrus Vance và thẩm phán tòa sơ thẩm cũng sẽ tham dự cuộc họp báo này.



Theo đó, ông Bloomberg thông báo rằng cảnh sát New York vừa phá vỡ một âm mưu khủng bố đẫm máu mà nghi phạm dự định thực hiện theo chỉ dẫn của Al Qaeda, nhắm vào những binh lính Mỹ vừa trở về từ Iraq và Afghanistan.



Ông Bloomberg cho biết, danh tính của nghi phạm này là Jose Pimental, năm nay 27 tuổi, sống tại quận Manhattan, đã bị kích động từ những bài báo trên trang mạng Inspire do Al Qaeda xuất bản ở bán đảo Arập.



Nghi phạm đã bị bắt khi đang chuẩn bị cho hành vi khủng bố của mình tại căn hộ của mẹ y ở New York, vốn đã bị đặt dưới tầm ngắm của cảnh sát trong vòng hơn hai năm qua, CNN cho hay.



Theo báo chí Mỹ, nghi phạm định thực hiện vụ khủng bố để nhắm vào những binh lính Mỹ trở về từ Iraq và Afghanistan.

Thị trưởng New York Bloomberg họp báo về âm mưu khủng bố (nguồn: Reuters)

Ủy viên cảnh sát Raymond Kelly cho hay Pimental là người tôn thờ trùm khủng bố Anwar al-Awlaqi, nhân vật đã bị máy bay Mỹ tiêu diệt trong một vụ không kích ở Yemen cách đây vài tháng. Pimental cũng từng cố gắng liên hệ với Awlaqi, song chưa bao giờ được hồi đáp.



Thị trưởng Bloomberg cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Pimental thực hiện hành vi cùng một ai đó, mà anh ta xuất hiện "như một con sói cô độc."



Ông Kelly cho hay nghi phạm có ý định đổi tên mình thành Osama Hussein, lấy theo tên của Osama bin Laden và Saddam Hussein.

Cũng theo ông Kelly, Pimental có gốc gác Cộng hòa Dominica, đã trở thành kẻ tôn thờ Awlaqi và có âm mưu khủng bố sau khi đọc những dòng tuyên truyền trên mạng của Al Qaeda, cụ thể là qua bài báo với tựa đề "Làm thế nào để đánh bom trong căn bếp của mẹ mình." Người này đã tự chế những trái bom gài trong ống nước (pipe bomb).

"Pimental đã nói nhiều về nhiệm vụ sát hại những binh lính Mỹ trở về từ Iraq và Afghanistan, đặc biệt là lính hải quân. Người nãy cũng nói về âm mưu đánh bom những bưu cục xung quanh khu Washington Heights, nơi đỗ xe của cảnh sát ở New York cũng như sở cảnh sát New Jersey," ông Kelly nói.



New York là một trong những thành phố phải chịu vụ tấn công khủng bố 11/9 của mạng lưới al-Qaeda tại Mỹ vào năm 2001 và kể từ đó là mục tiêu của nhiều âm mưu khủng bố khác.



Người dân New York luôn phải sống trong tình trạng an ninh được đặt ở mức cao sau những vụ báo động tấn công thành phố.



Một trong những vụ đình đám nhất diễn ra vào tháng 9/2009 khi một người đàn ông gốc Afghanistan có tên Najibullah Zazi sống tại Colorado bị phát hiện có hành vi chuẩn bị đánh bom tự sát tại ga xe điện ngầm ở New York.

Tang vật mà cảnh sát thu giữ được từ Pimental (Nguồn: CNN)

Đến tháng 5/2010, cảnh sát lại phá được một âm mưu đánh bom quảng trưởng Thời đại, khi một công dân Mỹ gốc Pakistan là Faisal Shahzad bị phát giác mang bom đến trung tâm quảng trưởng vào chiều thứ Bảy, thời điểm có đông người tụ tập. Quả bom may mắn đã không phát nổ và tên này đã bị người dân bắt giữ giao nộp cho cảnh sát. Nghi phạm sau đó bị bắt và cũng đã nhận tội.

(Theo Vietnam+)