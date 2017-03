Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 12 phần tử tình nghi khủng bố

Các nghi can trên được cho là đã cung cấp tài chính cho nhóm khủng bố al-Qaeda và tham gia lập trình các chương trình máy tính nhằm phá hoại hệ thống điều khiển máy bay không người lái của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO cầm đầu ở Afghanistan.



Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên bắt giữ các phần tử cực đoan người Hồi giáo, những người được cho là có liên hệ với nhóm khủng bố al-Qaeda.



Đầu năm nay, khoảng 120 nghi can khủng bố đã bị bắt giữ trong các cuộc truy quét của cảnh sát ở khu vực miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ./.





(TTXVN/Vietnam+)