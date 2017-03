Thỏa thuận ngừng bắn Syria nói gì?

• Quân đội Syria gồm khoảng 300.000 quân chính quy và 200.000 quân yểm trợ thuộc các lực lượng như Các Lực lượng bảo vệ quốc gia, Hezbollah của Lebanon (5.000-8.000 quân), các tay súng của Iran, Iraq, Afghanistan. Hậu thuẫn cho quân đội Syria là Nga. • Quân nổi dậy Syria gồm nhiều nhóm khác nhau với quân số chưa rõ. Năm 2013, Ngoại trưởng John Kerry đánh giá 70.000-100.000 quân. Liên quân lớn nhất là Jaish al Fatah (Đạo quân Chinh phục), trong đó có một số nhóm khủng bố. Quân nổi dậy ôn hòa được phương Tây hậu thuẫn và quân nổi dậy Hồi giáo được Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar hậu thuẫn. • Bọn khủng bố: Đứng đầu là IS và Jabhat Fatah al-Sham

(trước thuộc chi nhánh Al Qaeda ở Syria). IS đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ Syria, nhất là ở miền Đông. • Lực lượng người Kurd (chủ yếu đánh IS) không được nêu trong thỏa thuận ngừng bắn. Liên quân người Kurd-Ả Rập được phương Tây ủng hộ gồm Các Lực lượng dân chủ Syria (FDS) và Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YGP) tuyên bố sẽ thực hiện thỏa thuận. Tiêu điểm Thỏa thuận Mỹ-Nga về ngừng bắn ở Syria có thể là cơ hội cuối cùng để cứu lấy Syria… Sau một thời gian ngừng bạo lực, chúng ta sẽ tạo điều kiện cho thời kỳ quá độ chính trị, cách duy nhất để chấm dứt hoàn toàn chiến sự Syria. Ngoại trưởng Mỹ JOHN KERRY