Thoát tù nhờ Facebook

Rodney Bradford. Ảnh: NYPost Rodney Bradford. Ảnh: NYPost

Các công tố viên đã hủy bỏ cáo buộc chống lại Rodney Bradford, 19 tuổi sau khi bằng chứng cho thấy tài khoản Facebook của anh được cập nhật bằng một tin nhắn vui gửi cho người bạn gái đang mang thai, từ máy tính trong căn hộ của cha anh chàng.



Tin nhắn được gửi đi chỉ một phút trước vụ cướp do hai người đàn ông tiến hành hôm 17/10 ở Brooklyn, New York. Một nạn nhân trong vụ này nói ông ta nhận diện được một trong hai tên cướp là Bradford.



Tuy nhiên bằng chứng trên Facebook phủ nhận lời chứng của nạn nhân và Bradford được trả tự do.



"Họ giữ tôi ở Rikers Island 12 ngày. Thật là khủng khiếp. Nếu không có Facebook, tôi vẫn còn ở đó", Bradford trả lời The Post tối qua. Rikers Island là nhà tù của thành phố New York.



Mẹ kế của Bradford, Ernestine Bradford hoan hir: "Facebook đã cứu sống con trai tôi. Bình thường chúng ta vẫn hay la mắng con cái "lại ngồi máy tính rồi!". Nhưng việc này thì lại hoàn toàn khác. Nếu không nhờ Facebook, con trai tôi đã không ở đây."



Luật sư của Bradford bình luận: "Đây là một bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ. Nó phản ánh sự thâm nhập sâu rộng của các trang web và mạng xã hội vào cuộc sống của chúng ta".