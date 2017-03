"Thời gian đàm phán về phòng thủ tên lửa sắp hết"

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ông Lukashevich nói với báo giới: "Do kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ đang dần hình thành trên thực địa, thời gian để tìm ra một thỏa hiệp sắp hết. Chúng tôi chắc chắn rằng một chính sách nhìn xa trông rộng và minh bạch nhằm phát triển các mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau sẽ đáp ứng được lợi ích an ninh và ổn định trong không gian châu Âu-Đại Tây Dương."



Ông Lukashevich kêu gọi "các đối tác của Nga" trong Hội đồng Nga-NATO chọn một chính sách như vậy và nhấn mạnh Mátxcơva "sẵn sàng tiếp tục đối thoại" về các vấn đề phòng thủ tên lửa.



Ông Lukashevich cũng nói Nga hoanh nghênh tuyên bố chính trị tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, theo đó cam kết lá chắn phòng thủ tên lửa tại châu Âu của NATO do Mỹ đứng đầu không nhằm vào Nga, song ông khẳng định vẫn phải có những đảm bảo về mặt pháp lý./.

(Theo Vietnam+)