Thủ đô của Libya có lực lượng gìn giữ trật tự mới

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô, ông Abdullah Ahmed Naker cho biết lực lượng trên gồm 22.000 binh sỹ đến từ 73 phe phái khác nhau, với nhiệm vụ bảo vệ an ninh và tài sản của người dân thủ đô, thu giữ vũ khí trái phép, hỗ trợ công tác nhân đạo và giúp thành lập các thể chế dân sự.TRC sẽ được giải tán sau khi các thể chế nhà nước được thành lập và vận hành. Hiện lực lượng này đã kiểm soát 75% thủ đô và có thể mở rộng địa bàn hoạt động.Ông Naker cho biết thêm TRC sẽ hợp tác với Hội đồng Quân sự Tripoli gồm 2.000 người, do ông Abdulhakim Belhadj, một cựu chiến binh Hồi giáo, đứng đầu nhằm mang lại sự ổn định cho thủ đô.Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cảnh báo động thái này có thể làm dấy lên lo ngại về những căng thẳng giữa các lực lượng cùng có nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại thủ đô. Một chuyên gia cho biết ông Naker là người ủng hộ Thủ tướng lâm thời Libya Mahmoud Jibril, trong khi lực lượng của ông Belhadj không mấy tôn trọng vị lãnh đạo lâm thời này.Người phát ngôn của Hội đồng Quân sự và Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) chưa có bình luận gì về việc này.