Thủ đô New Zealand rung chuyển vì dư chấn động đất

Người dân Christchurch tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân động đất hôm qua.



Trận động đất mạnh 4,5 độ richter xảy ra lúc 10h07 tối ngày 21/3 giờ địa phương. Người dân tại đảo Bắc và nửa trên của đảo Nam đã cảm nhận được sự rung lắc do động đất gây ra.



Mặc dù trận động đất không gây thiệt hại cho thủ đô Wellington nhưng cũng đủ mạnh để mọi người cảm nhận được sự rung chuyển và gây ra hàng loạt bình luận trên mạng xã hội Twitter.



Walktheline06 viết trên Twitter: “Trận động đất thật kinh hãi… Nó không mạnh như trận động đất ở Christchurch nhưng cũng rất hoảng sợ”.



Tâm chấn của động đất nằm cách Wellington 20km về phía tây bắc và ở độ sâu 40km.



Trận động đất xảy ra chỉ vài giờ sau khi đất nước New Zealand dừng mọi hoạt động trong chốc lát để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất mạnh 6,3 độ richter hôm thứ 3 tuần trước.



Cờ được treo rủ tại các toà nhà chính phủ và mọi người tụ tập tại các nơi công cộng khắp các thành phố và thị trấn để dành 2 phút mặc niệm đúng lúc 12h51 hôm qua, khoảnh khắc động đất tấn công thành phố Christchurch trước đó 1 tuần.



Cho tới sáng nay, số nạn nhân thiệt mạng do động đất là 159 người. Giới chức lo ngại con số cuối cùng có thể lên tới 240. Hàng trăm người cũng bị thương nặng do đống đất.



Thủ tướng New Zealand John Key đã kêu gọi cả đất nước đoàn kết vì những người “phải chịu đựng thảm kịch lớn hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng”.





