Thủ lĩnh Taliban ra thông điệp nhân ngày lễ Eid

Thủ lĩnh một mắt Mullah Omar. (Nguồn: americanfreepress.net)

Tuyên bố hiếm hoi trên của thủ lĩnh một mắt Taliban, mà Chính phủ Afghanistan cho rằng đang ẩn náu tại quốc gia láng giềng Pakistan, được đưa ra ngay trước thềm lễ Eid-al-Fitr, đánh dấu việc kết thúc tháng lễ Ramanda.



M. Omar khẳng định "điểm đặc biệt duy nhất" trong chiến dịch mùa Hè năm nay của Taliban là đã tiếp cận được mọi khu vực ở Afghanistan và đẩy các lực lượng của NATO cũng như của chính quyền Kabul vào thế phòng thủ.



M. Omar cho biết thêm một loạt các vụ tấn công của binh sĩ chính phủ Afghanistan nhằm vào lính NATO là kết quả của việc Taliban đã thâm nhập vào các đơn vị an ninh Afghanistan.



NATO, hiện có khoảng 130.000 binh sĩ do Mỹ đứng đầu hoạt động tại Afghanistan, đã thừa nhận xảy ra nhiều vụ tai nạn như vậy trong mùa Hè này, song khẳng định nguyên nhân chủ yếu là do bất đồng về văn hóa đồng thời hạ thấp vai trò thâm nhập của Taliban./.

(Theo Vietnam+)