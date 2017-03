Thu nhập của nhà Obama giảm mạnh trong năm 2012

Do doanh thu từ việc bán sách giảm mạnh so với năm trước, thu nhập của gia đình Tổng thống Mỹ Obama chỉ đạt 608.611 USD, sụt 23% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ đang bị giảm thu nhập mạnh Số liệu vừa được cơ quan thuế của chính phủ Mỹ công bố. Theo đó, với mức thu nhập đã điều chỉnh hơn 608.000 USD, trong đó có 400.000 USD từ lương Tổng thống, tổng cộng ông Obama và vợ đã phải nộp 112.214 USD tiền thuế thu nhập liên bang, tương đương với mức thuế suất 18,4%. Con số này có phần thấp hơn mức 20,5% họ đã phải nộp trong năm 2011. Ngoài ra họ còn phải nộp 29.450 USD cho cơ quan thuế bang Illinois. Theo Bloomberg, những số liệu trên cho thấy nhà Obama có mức thu nhập cao gấp hơn 10 lần mức trung bình của người dân Mỹ. Tuy nhiên đây lại là mức thấp nhất của họ kể từ năm 2004, khi ông Obama còn đang tranh cử vào ghế thượng nghị sỹ của bang Illinois. Theo Trung tâm chính sách thuế của Mỹ, các hộ gia đình có thu nhập từ 500.000 – 1 triệu USD phải chịu mức thuế suất thuế thu nhập liên bang trung bình 20,6% trong năm 2012. Con số này có phần cao hơn thuế suất mà gia đình Tổng thống Mỹ phải chịu là do một số khoản thuế nhu nhập liên bang của nhà Obama là thuế đánh vào thu nhập từ bán sách. Đáng chú ý là dù thu nhập giảm nhưng trong năm qua, vợ chồng Tổng thống Mỹ đã quyên góp 150.034 USD cho các hoạt động từ thiện. Trong đó khoản quyên góp lớn nhất là 103.871 USD cho quỹ Fisher House Foundation, một tổ chức chuyên hỗ trợ các gia đình quân nhân. Họ cũng ủng hộ tiền cho hội chữ thập đỏ Mỹ, quỹ AIDS quốc gia, quỹ từ thiện của đại học Hawaii và trường Sidwell Friends School nơi 2 con gái đang học tập. Trong năm qua thu nhập từ việc bán sách của ông Obama tiếp tục giảm mạnh khi chỉ đạt 258.772 USD. Trong khi đó con số này của năm 2011 là 441.369 USD. Còn năm 2010 vị Tổng thống Mỹ từng gặt hái tới 1,4 triệu USD từ việc xuất bản sách. Chính sự sụt giảm này đã khiến thu nhập đã điều chỉnh của gia đình Obama trong năm qua chỉ bằng 11% so với những gì họ thu về của năm 2009, năm đầu tiên ông Obama bước chân vào Nhà trắng và doanh thu từ việc bán sách đạt kỷ lục với 2 cuốn: “Giấc mơ của cha tôi” và “Sự táo bạo của hy vọng”. Năm 2010 ông chỉ xuất bản một cuốn sách dành cho thiếu nhi đó là “Thư gửi các con gái”. Theo luật thuế đánh vào những người có thu nhập cao mà ông Obama vừa ký ban hành hồi tháng Giêng vừa qua và có hiệu lực đối với thu nhập chịu thuế của năm 2013, gia đình tổng thống Mỹ sẽ phải chịu mức thuế suất cao hơn trong kỳ tính thuế năm tới. Theo tính toán, gia đình ông sẽ phải nộp thêm khoảng 3.300 USD tiền thuế. Năm qua, tổng thu nhập phải chịu thuế của nhà Obama là 335.026 USD. Obama cũng sẽ phải nộp thêm thuế nếu kế hoạch ngân sách ông vừa đề xuất hồi tuần này được quốc hội Mỹ thông qua. “Theo bản đề xuất về chính sách thuế được Tổng thống đệ trình, bao gồm những giới hạn về mức ưu đãi thuế cho các gia đình có thu nhập cao, ông sẽ phải nộp thêm thuế để bù lại việc giảm thuế cho các gia đình trung lưu và những người đang cố vươn lên tầng lớp này”, thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney khẳng định. Theo hồ sơ kê khai tài sản được công bố hồi năm ngoái, tính đến thời điểm cuối năm 2011, tổng tài sản ròng của gia đình Tổng thống Mỹ nằm trong khoảng từ 2,6 – 8,3 triệu USD. Trong đó có từ 1,6 – 6,25 triệu USD được đầu tư vào trái phiếu và tín phiếu của Bộ Tài chính Mỹ. Năm qua, các khoản đầu tư này giúp gia đình ông phát sinh khoản tiền lãi chịu thuế 11.462 USD, trong khi chịu lỗ 3000 USD. Năm qua, cấp phó của Obama là ông Joseph Biden và vợ có tổng thu nhập đã điều chỉnh là 385.072 USD. Mức thuế thu nhập liên bang họ phải nộp là 87.851 USD tương đương với thuế suất 22,8%. Nhà Phó tổng thống Biden đã quyên góp 7190 USD cho công tác từ thiện. Theo Thanh Tùng (Dân trí / Bloomber)