Thứ Sáu đen - Mỹ rớt hạng tín dụng

15% dân số Mỹ sống bằng phiếu thực phẩm Ngày 5-8, Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố báo cáo cho biết gần 46 triệu người (15% dân số Mỹ) đang hưởng trợ cấp phiếu thực phẩm. Bang Texas có 3,9 triệu người, bang California 3,7 triệu. Tính đến tháng 5, 22 bang có tỉ lệ tăng ít nhất 10% so với cùng kỳ. Các bang Alabama, New Jersey và Bắc Carolina tăng trên 20%. Bang Alabama tăng mạnh nhất từ 0,8 lên 1,7 triệu (hơn 1/3 dân số). Nguyên nhân do lốc xoáy hồi tháng 4 làm 210 người chết, hơn 1.700 người bị thương. Người sử dụng có thể đổi phiếu thực phẩm tại siêu thị lấy thực phẩm, trừ thực phẩm làm sẵn như rượu, bánh mì kẹp thịt. Tiền trợ cấp bình quân là 300 USD. Số người thụ hưởng chương trình trợ cấp phiếu thực phẩm cho thấy kinh tế Mỹ đang theo chiều hướng xấu và suy thoái chưa chấm dứt. Năm 2010, chương trình đã chi 68 tỉ USD trong khi năm 1969 là 250 triệu USD hoặc 1,4 tỉ USD nếu tính trượt giá. (Theo AFP, The Consumerist, ABC News)