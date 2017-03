Thứ trưởng Nga từ chức vì có tài sản ở nước ngoài

Nguyên nhân từ chức là do ông Sverdlov vi phạm luật cấm quan chức và thành viên gia đình họ sở hữu tài khoản cũng như tài sản ở nước ngoài có hiệu lực từ ngày 19/8 tới khi vợ ông sở hữu nhà tại Pháp. Cơ quan báo chí của Bộ Thông tin và Truyền thông Nga đã xác nhận việc ông Sverdlov từ chức do có các tài sản ở nước ngoài mà gia đình sở hữu.



Người đứng đầu cơ quan báo chí bộ này, bà Ekaterina Osadchaya thông báo ông Sverdlov đã đệ đơn từ chức do liên quan tới tài khoản và tài sản ở nước ngoài mà gia đình sở hữu. Tuy nhiên ông Sverdlov vẫn tạm đảm đương công việc của mình và danh tính người thay ông vẫn chưa được xác định.



Theo báo cáo về tài sản sở hữu mà mọi quan chức Nga phải công bố, vợ ông Sverdlov sở hữu một ngôi nhà ở Pháp có diện tích 400m2. Bản thân ông Sverdlov, theo báo cáo năm 2012, sở hữu 2 căn hộ ở Nga và một mảnh đất 270m2.



Vợ ông Sverdlov còn sở hữu 2 ôtô hạng sang Land Rover và Mercedes Benz R350 4Matic. Tổng thu nhập của ông Sverdlov tính tới năm 2012 là 131,27 triệu rúp (3,97 triệu USD), còn thu nhập của vợ ông là 1,22 triệu rúp./.

(Theo TTXVN)