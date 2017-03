Thủ tướng Abhisit bác tin đồn giải tán chính phủ

Thủ tướng Abhisit cũng nói ông không thể khẳng định liệu Quốc hội Thái Lan có giải tán vào cuối năm nay hay không vì điều đó còn phụ thuộc vào tình hình thực tế.



Tuy nhiên, ông tái khẳng định sự phản đối của Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), còn gọi là phe "áo vàng" đối với các biên bản ghi nhớ của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan-Campuchia và Bản ghi nhớ năm 2000 sẽ không dẫn đến quyết định giải tán Quốc hội.



Ông Abhisit cho biết, ông có kế hoạch tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng, Tướng Prawit Wongsuwan, vào tối 20/11 về thông báo mới nhất của Trung tâm xử lý tình trạng khẩn cấp (CRES), theo đó sẽ cấm bán hoặc phân phát đồ lưu niệm có thể gây chia rẽ dân tộc. Thủ tướng Abhisit quan ngại lệnh cấm này của CRES có thể vi phạm nhân quyền và kích động xung đột.



Trước đó, CRES ngày 19/11 đã ban bố lệnh cấm bán các hàng hóa vật phẩm hay đồ lưu niệm được cho là có in vẽ hình, ngôn từ mang tính công kích nền quân chủ hoặc gây chia rẽ xã hội.



Những vật phẩm hàng hóa này bao gồm mũ áo, tranh ảnh, tờ rơi hay ấn phẩm thường được bày bán và phân phát tại các địa điểm biểu tình của phe "áo đỏ." Các lực lượng an ninh được phép tịch thu và thực hiện các hành động pháp lý đối với người vi phạm, sau khi đã được lưu ý nhắc nhở.



Theo CRES, người vi phạm lệnh cấm - do Tư lệnh Lục quân Prayuth Chan-ocha ký - có thể bị phạt tới 40.000 bạt (hơn 1.300 USD) và hai năm tù giam.



Trong một diễn biến khác, Phó Thủ tướng Thái Lan Suthep Thaugsuban ngày 20/11 tuyên bố ông sẽ không tiếp nhận lại chức vụ người đứng đầu CRES, thay vào đó ông sẽ phụ trách về an ninh quốc gia và giám sát Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan như trước đây.



Truyền thông địa phương dẫn lời ông cho biết: "Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan là người đứng đầu CRES và ông ấy đã thi hành tốt nhiệm vụ. Tôi sẽ để tướng Prawit tiếp tục công tác để có thời gian làm những công việc khác."



Trước đó, ông Suthep đã từ chức Phó Thủ tướng phụ trách an ninh và người đứng đầu CRES vào ngày 8/10 để tham gia tranh cử bổ sung. Ông đã giành thắng lợi áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử này và sau đó được tái bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng./.





(TTXVN/Vietnam+)