Thủ tướng Ai Cập thoát chết trong một vụ tấn công

Ông Hisham Qandil. (Nguồn: AFP)

Bộ Nội vụ Ai Cập ra tuyên bố cho biết "một xe đã chen vào đoàn xe hộ tống thủ tướng và khi bị các nhân viên an ninh tìm cách đẩy ra ngoài, một trong những đối tượng trên xe này đã nổ súng vào xe an ninh."



"Trong khi bỏ chạy, chiếc xe này đã đâm vào một cảnh sát và một người dân. Lực lượng cảnh sát đã truy đuổi và chặn chiếc xe lại, sau đó bắt giữ năm đối tượng tấn công."



Tuyên bố tiết lộ các đối tượng vũ trang này đang trên đường đi giao chiến với một số đối tượng ở khu vực khác và chúng tình cờ di chuyển qua đoàn xe hộ tống Thủ tướng Qandil.



Hãng thông tấn MENA dẫn lời phát ngôn viên nội các Alaa al-Hadidi khẳng định vụ tấn công vũ trang này không mang động cơ chính trị và Thủ tướng Qandil vẫn bình an. Ông Hadidi còn cho biết thêm đây chỉ là hành động tội phạm thông thường./.

(Theo Vietnam+)