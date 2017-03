Thủ tướng Ấn Độ sẵn sàng để cảnh sát thẩm vấn

Trong thời gian qua chính quyền thủ tướng Singh liên tục chấn động vì các vụ tham nhũng lớn Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, mới đây cảnh sát Ấn Độ đã buộc tội doanh nhân Kumar Mangalam Birla và cựu quan chức ngành than P.C. Parakh có dính líu đến cáo buộc chính phủ New Delhi bán rẻ giấy phép khai thác các mỏ than.

Theo Cơ quan Kiểm toán Ấn Độ, các doanh nghiệp đã hối lộ đậm cho các quan chức chính phủ để được cấp giấy phép khai thác than. Vụ tham nhũng quy mô lớn này khiến nhà nước Ấn Độ thiệt hại hàng chục tỷ USD.

Năm 2005, Thủ tướng Singh là người ký thông qua quyết định cấp giấy phép khai thác một than do nhà nước sở hữu cho công ty Hindalco của doanh nhân Birla. Do đó phe đối lập yêu cầu cảnh sát phải thẩm vấn ông Singh.

“Tôi không đứng trên luật pháp - Thủ tướng Singh nhấn mạnh - Khi Cục Điều tra trung ương (CBI) yêu cầu, tôi sẽ để cho cảnh sát thẩm vấn. Tôi không có gì phải che giấu”. Ông Singh khẳng định ông hoàn toàn tuân thủ luật pháp khi cấp giấy phép năm 2005.

Ông Singh cũng bác bỏ yêu cầu từ chức từ phía phe đối lập.

Theo Nguyệt Phương (TTO)