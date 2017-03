Thủ tướng Anh bất ngờ từ chức

Thủ tướng Anh Gordon Brown tuyên bố từ chức hôm 10/5 tại số 10 phố Downing - Ảnh: Reuters.



Theo VNECONOMY



Theo hãng tin AP, Công đảng sẽ đàm phán với đảng Dân chủ tự do về khả năng thành lập chính phủ liên minh. Như vậy, với quyết định ra đi này, ông Brown sẽ không giữ chức Thủ tướng Anh trong chính phủ liên minh tương lai giữa Công đảng và đảng Dân chủ tự do.Ông Brown cho biết, nguyên nhân khiến cho nước Anh đang phải đối mặt với tình trạng quốc hội bị treo là do không có chính đảng hay nhà lãnh đạo nào nhận được ủng hộ của đa số cử tri. Ông hy vọng, Công đảng sẽ tìm được lãnh đạo mới trong thời gian diễn ra đại hội của đảng này.Hãng tin AP cho hay, tuyên bố của ông Brown được đưa ra trong bối cảnh Công đảng thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua và đảng Bảo thủ thắng cử đang tìm cách thương lượng với đảng Dân chủ tự do để thành lập chính phủ liên minh.Trong cuộc bầu cử cuối tuần trước, đảng Bảo thủ giành được nhiều ghế nhất, nhưng không đủ đa số ghế để thành lập chính phủ. Công đảng cầm quyền chỉ đứng thứ hai và đảng Dân chủ Tự do về vị trí thứ ba.Quyết định bất ngờ của ông Brown dự kiến sẽ khiến đảng Bảo thủ bị thất vọng, khi họ đã tiến sát tới thỏa thuận liên minh với đảng Dân chủ tự do.Tối qua, các nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do cũng tuyên bố sẵn sàng thảo luận chính thức với Công đảng về việc thành lập chính phủ liên minh.“Ông Brown đã đưa ra một tuyên bố rất quan trọng. Đó hẳn là một quyết định khó khăn đối với ông ấy, nhưng tôi tin rằng, ông ấy làm như vậy là vì lợi ích quốc gia”, Nick Clegg, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do, hoan nghênh quyết định từ chức của ông Brown.Trước mắt, ông Brown vẫn tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Anh cho tới khi Công đảng có lãnh đạo mới.