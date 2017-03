Thủ tướng Đức đau đầu giữa nguy cơ khủng bố và người di cư

Theo điều tra ban đầu, tên đánh bom tự sát là một nam thanh niên người di cư Syria 27 tuổi tạm trú tại địa phương. Hắn đến Đức cách đây hai năm. Cách đây một năm đơn xin nhập cư của hắn bị bác.





Hắn dự định vào địa điểm tổ chức liên hoan âm nhạc (hơn 2.000 người tham dự) nhưng không được do không có vé. Sau đó, hắn quay ra một nhà hàng gần cửa vào liên hoan và kích nổ bom làm 12 người bị thương. Thủ phạm chết tại chỗ. Trước đây tên đánh bom đã từng tự tử hai lần nhưng bất thành, sau đó vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Đây là vụ tấn công thứ ba xảy ra ở bang Bavaria trong vòng một tuần. Tối 22-7, gã người Đức gốc Iran David Ali Sonboly, 18 tuổi, bị rối loạn tâm thần đã nổ súng gần nhà hàng McDonald’s tại Munich (chín người chết). Bốn ngày trước (18-7), một thiếu niên 17 tuổi là dân nhập cư Afghanistan đã dùng dao và rìu tấn công hành khách trên tàu hỏa ở Wurtzbourg.

Gần bang Bavaria ngày 24-7, một người xin nhập cư Syria 21 tuổi cũng đã dùng dao quắm lên cơn điên giết chết một phụ nữ tại Reutlingen thuộc TP Stuttgart (bang Baden-Wurttemberg).

Bang Bavaria là cửa ngõ vào Đức của người di cư và là khu vực do đảng bảo thủ Liên minh xã hội-Thiên Chúa giáo (CSU) cầm quyền. CSU cực lực bài bác mở cửa cho người nhập cư. Để trấn an dư luận, ngày 25-7, Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maizière tuyên bố khẳng định nói chung cảnh sát hoàn toàn không nghi ngờ người di cư cho dù có một số trường hợp riêng lẻ cần điều tra.

Sau vụ đánh bom tự sát ở Bavaria, báo Neue Osnabrücker Zeitung dẫn nguồn tin từ báo cáo của cảnh sát liên bang khẳng định đã xác định 410 người di cư có dấu hiệu khủng bố.

Năm 2015, Đức đã thực hiện chính sách đón tiếp người nhập cư chưa từng thấy với 1 triệu người nhập cư, tăng gấp bốn lần so với năm 2014. Đầu tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Angela Merkel vốn cởi mở với chính sách nhập cư cũng phải than: “Bọn khủng bố đã lợi dụng dòng người di cư để xâm nhập châu Âu”. Một tuần trước đó, Giám đốc cơ quan tình báo Hans Georg Maassen tiết lộ có 17 tên IS giả làm người di cư để xâm nhập châu Âu.