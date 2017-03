Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự và sẽ phát biểu

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã phát biểu khai mạc. Tại phiên thảo luận chung, 193 diễn giả gồm hơn 70 nguyên thủ quốc gia và gần 30 người đứng đầu chính phủ sẽ phát biểu về 163 vấn đề.

Khóa họp lần này diễn ra trong tình hình an ninh, chính trị thế giới tuy không có biến động lớn nhưng diễn biến nhanh và phức tạp. Khủng hoảng, xung đột khu vực, khủng bố, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tiếp tục là những mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Kinh tế thế giới tuy tăng trưởng nhưng còn tiềm ẩn nhiều bất trắc. Đói nghèo, dịch bệnh, những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa làm cho nhiều quốc gia, nhất là ở châu Phi, khó thực hiện được các mục tiêu thiên niên kỷ đúng hạn (năm 2015).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Đại hội đồng LHQ với thông điệp: Việt Nam tích cực xây dựng, hợp tác và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đối với Việt Nam, khóa họp lần này có ý nghĩa đặc biệt vì tại khóa họp này sẽ diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập LHQ.

Tại khóa họp, Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm và thể hiện quan điểm, đóng góp xây dựng đối với công việc chung của LHQ với tư cách là ứng cử viên duy nhất của nhóm châu Á vào chức ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ. Dự kiến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn LHQ trong ngày 27-9.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, việc Việt Nam ứng cử làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2008-2009 là một mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam và LHQ, đồng thời là một quyết sách lớn nằm trong tổng thể các biện pháp triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, chủ động đóng góp tích cực hơn nữa vào các công việc chung của cộng đồng quốc tế.

Nhật báo The Wall Street Journal của Mỹ số ra ngày 24-9 đã dành bốn trang quảng cáo đặc biệt giới thiệu thành tựu các mặt của Việt Nam. Với tiêu đề Mở đầu một kỷ nguyên mới trong nền ngoại giao Việt Nam, bài báo viết: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến New York lần này để thực hiện một sứ mạng lịch sử: Đưa Việt Nam tham gia chính trường toàn cầu và Việt Nam đang đứng trước một bước ngoặt mới là chuẩn bị gia nhập Hội đồng Bảo an LHQ với tư cách thành viên không thường trực.