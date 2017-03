Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan bác yêu cầu từ chức

Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Hạ viện, Thủ tướng Kan nêu rõ ông "muốn làm việc cho đến phút chót" vì các cuộc cải cách thuế và hệ thống an sinh xã hội là "một sứ mệnh lịch sử của Chính phủ tại thời điểm này." Ông cũng khẳng định sẽ giữ nguyên cam kết soạn thảo kế hoạch chi tiết cho các cuộc cải cách trước tháng Sáu tới.



Thủ tướng Kan đồng thời kêu gọi tổ chức các cuộc đối thoại giữa các đảng phái về vấn đề cải cách thuế và hệ thống an sinh xã hội cũng như sự hợp tác của phe đối lập để thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2011 và các dự luật liên quan. Ông nhấn mạnh tất cả các nghị sỹ cần phải làm việc vì cuộc sống người dân thay vì tham gia các cuộc tranh giành quyền lực. Ông nói: "Với việc thông qua và thực hiện dự thảo ngân sách trên, nền kinh tế Nhật Bản sẽ trở lại quỹ đạo tăng trưởng thực sự."



Theo các chuyên gia phân tích, cơ hội để Quốc hội Nhật Bản thông qua các dự luật liên quan ngân sách đang ngày càng giảm sau khi 16 nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền thân cựu Chủ tịch Ichiro Ozawa nộp đơn xin rút khỏi nhóm nghị sỹ của DPJ tại Quốc hội.



Thủ tướng Kan đang phải đối mặt với áp lực đòi từ chức ngày càng tăng từ phe đối lập cũng như nội bộ đảng cầm quyền nhằm giúp tháo gỡ thế bế tắc chính trị hiện nay ở nước này. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Kan đã giảm xuống mức báo động. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ nội các của DPJ giảm xuống dưới ngưỡng 20% kể từ khi đảng này lên cầm quyền hồi tháng 9/2009.



Nhiều khả năng Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và các đảng đối lập khác sẽ bỏ phiếu chống hầu hết các dự luật liên quan ngân sách, trong đó có dự luật cho phép Chính phủ phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách./.





(TTXVN/Vietnam+)