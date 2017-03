Thủ tướng Nhật công bố ý định thay đổi hiến pháp hòa hiếu

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe

Ông Abe, người mới lên nắm quyền sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 12 vừa qua, từ lâu đã bày tỏ mong muốn sửa đổi lại hiến pháp, mà giới phê bình cho rằng có thể ảnh hưởng đến chính sách phòng vệ của nước này.

“Tôi sẽ bắt đầu bằng việc sửa đổi Điều 96 của Hiến pháp”, ông Abe cho biết với các nghị sỹ tại Thượng viện. Tuy nhiên, để thay đổi được, ông sẽ cần phải được sự chấp thuận của 2/3 thành viên trong quốc hội.

Trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, ông Abe đã cho biết muốn nghiên cứu khả năng thay đổi định nghĩa của hiến pháp về các lực lượng vũ trang của Nhật. Đội quân được đầu tư nhiều tiền của và thiết bị của Nhật là một trong những đội quân có công nghệ tiên tiến nhất, nhưng họ chỉ là Các lực lượng phòng vệ (SDF) và bị cấm có hành động hiếu chiến hay tham chiến.

Trước cuộc bầu cử ông Abe đã cho biết sẽ tìm cách đưa SDF thành quân đội đúng nghĩa. Tuy nhiên ý tưởng này đã gây ra lo ngại ở các nước châu Á từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi quá khứ phát xít của Nhật.

Lực lượng Mỹ đã buộc Nhật phải theo hiến pháp hòa hiếu sau Thế chiến II và bản thân người Nhật cũng không thể quên được quá khứ của mình. Kazuo Shimamura, một người về hưu, cho biết Nhật đã gánh chịu đủ trong Thế chiến II, trong đó có 2 quả bom nguyên tử, vì vậy không có lý do nào có thể khiến Nhật cần phải thay đổi. “Tôi muốn hiến pháp được giữ nguyên để tránh những cuộc chiến mới có thể xảy ra”, ông cho hay. Nhưng trong bối cảnh căng thẳng hiện nay với Trung Quốc, cũng có không ít người dân Nhật tán đồng với quan điểm của ông Abe. “Thế hệ kế tiếp của Nhật sẽ phải đối mặt với đủ mọi vấn đề. Chúng ta phải quyết tâm thay đổi vị thế của quân đội, nhằm bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta”, Nobuyuki Shimane, 60 tuổi cho biết.

Ông Abe cũng cho biết trước quốc hội ông muốn thành lập Hội đồng an ninh quốc gia giống như của Mỹ, có nhiệm vụ thu thập và phân tích thông tin. “Chúng ta không thể không củng cố an ninh Nhật, để bảo vệ quyền lợi quốc gia và đảm bảo an toàn của người dân chúng ta trong tình hình quốc tế ngày một phức tạp hiện nay”, ông cho hay.

Tranh chấp biển đảo giữa Nhật-Trung liên tục nóng trong suốt hơn nửa năm qua ở Hoa Đông. Tokyo quan ngại trước việc Bắc Kinh củng cố quân sự và cho rằng đối tác thương mại khồng lồ của mình nên minh bạch hơn trong chi tiêu cho quốc phòng. Phát biểu vào ngày hôm qua, ông Abe cũng không ngần ngại cho rằng đây là “quan ngại chung” cho toàn bộ khu vực.

Kể từ khi lên nắm quyền, ông Abe, có cha là thành viên nội các trong Thế chiến II và sau đó trở thành Thủ tướng Nhật, đã thực hiện sứ mệnh “xây cầu” tới Đông Nam Á, tìm kiếm đồng minh tại khu vực. Hồi tháng 12, Manila, nước cũng có tranh chấp biển đảo với Bắc Kinh, cho biết nước này ủng hộ một nước Nhật được tái vũ trang để tạo thế cân bằng với Trung Quốc.

Tetsuro Kato, giáo sư chính trị tại đại học Waseda, cho rằng thay đổi chắc chắn sẽ gây ra “vấn đề” ở nước ngoài. “Báo Hàn Quốc đặc biệt tập trung dõi theo kế hoạch cải cách hiến pháp của ông Abe trong chiến dịch tranh cử”, ông cho hay.

Việc thay đổi hiến pháp ở Nhật cần phải có sự đồng thuận của 2/3 nghị sỹ ở cả thượng và hạ viện và phải được đa số người dân ủng hộ trong một cuộc trưng cầu dân ý sau đó. Đảng Dân chủ tự do Nhật và liên minh cầm quyền New Komeito đã có hơn 2/3 ghế trong hạ viện nhưng đảng New Komeito lại tỏ ra lo ngại về việc sửa đổi. Shoichi Koseki, chuyên gia về lịch sử hiến pháp tại Đại học Dokkyo, cho biết hạ thấp tiêu chuẩn sửa đổi hiến pháp có thể tạo ra bất ổn, cho phép hiến pháp có thể thay đổi khi mỗi một chính phủ mới lên nắm quyền. “Nhiều nước đòi hỏi sự ủng hộ lớn cho việc này”, ông cho hay, và viện dẫn đến những quy định nghiêm ngặt ở Mỹ.

Theo Phan Anh (Dân trí / AFP)