Thủ tướng Palestine đề xuất lập chính phủ đoàn kết

Ông Fayyad cho biết ông đưa ra đề xuất trên sau khi xem xét những sai lầm dẫn tới sự chia rẽ các phe phái ở Palestine hồi năm 2007, cho rằng chính phủ đoàn kết bao gồm cả Fatah và Hamas bị đổ vỡ hồi tháng 6/2007 là do thiếu một tầm nhìn rõ ràng về an ninh.



Hiện nay, mặc dù hai bên còn bất đồng về chính trị, song có lập trường chung trong việc kiềm chế bạo lực.



Theo ông Fayyad, những sáng kiến trước đây thất bại trong nỗ lực hòa giải Fatah và Hamas vì đi theo hướng hòa giải trước khi khôi phục đoàn kết dân tộc. Kế hoạch của ông Fayyad đề xuất trước hết khôi phục sự thống nhất dân tộc thông qua một chính phủ đoàn kết, sau đó Fatah và Hamas tiếp tục đàm phán hòa giải.



Ông nhấn mạnh "không thể đợi quá lâu đến lúc hai phái nhất trí về mọi vấn đề, vì vậy thành lập một chính phủ bảo đảm cho lợi ích của nhân dân Palestine cũng như thực hiện nhiệm vụ an ninh là bước đi quan trọng đầu tiên hướng tới đoàn kết dân tộc."



Ông Fayyad cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải giúp người Palestine thành lập một nhà nước của mình vào tháng Chín.



Phát biểu cùng ngày tại Amman, Quốc vương Jordan Abdullah II nhấn mạnh vấn đề then chốt đối với hòa bình, ổn định và an ninh ở Trung Đông là phải tìm ra một giải pháp cho vấn đề Palestine, theo đó phải dẫn đến việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập trên các vùng lãnh thổ của Palestine, phù hợp với giải pháp hai nhà nước./.





(TTXVN/Vietnam+)