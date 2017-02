Thủ tướng Pháp: Đe dọa khủng bố cực kỳ cao

Vụ tấn công bằng xe tải ở Nice cách đó bảy tháng vào ngày quốc khánh (86 người chết) đã để lại ký ức đau buồn, dù vậy Nice vẫn quyết định tổ chức lễ hội hóa trang bởi đây là văn hóa truyền thống địa phương, đồng thời là dấu chỉ bọn khủng bố không thể áp đặt không khí hoảng sợ.

Thủ tướng Pháp Bernard Cazeneuve đã lên tiếng cảnh báo: “Chúng ta đang đối phó với mức đe dọa khủng bố cực kỳ cao, bắt buộc chúng ta phải tiến hành mọi biện pháp đề phòng”. Ông ghi nhận từ đầu năm ngoái đến nay đã có hàng trăm nghi can bị bắt khi chúng chuẩn bị ra tay hành động hoặc do chúng có liên hệ với các tổ chức khủng bố.





Gần nhất là sự việc xảy ra sáng 10-2 tại Montpellier, cảnh sát chống khủng bố đã bắt giữ bốn nghi can chuẩn bị tấn công ở Pháp. Cảnh sát khám xét đã tìm thấy thuốc nổ TATP cùng nhiều loại hóa chất được dùng để chế tạo bom.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong bốn nghi can có một thiếu nữ 16 tuổi đã phát tán trên mạng xã hội video tuyên thệ trung thành với IS. Ba người còn lại 20, 26 và 33 tuổi. Trong các mục tiêu bị nhắm đến có một khu du lịch ở Paris và một câu lạc bộ khiêu vũ ở Montpellier. Nghi can nữ 16 tuổi cùng bạn trai 20 tuổi dự tính sẽ cho nổ bom tự sát. Cả hai vừa cải sang đạo Hồi.

Cùng ngày 10-2, Abdullah Reda El-Hamahmy, người Ai Cập, 29 tuổi đã bị truy tố về hành vi âm mưu giết người, có liên quan đến khủng bố.

El-Hamahmy là hung thủ đã dùng mã tấu tấn công bốn binh sĩ tại trung tâm thương mại Carrousel trong khu bảo tàng Louvre (Paris) hôm 3-2 và đã bị bắn trọng thương. Trong lời khai ban đầu, hắn cho biết hắn tự nguyện hành động chứ không nhận chỉ thị của IS. El-Hamahmy đã tốt nghiệp khoa luật, làm cán bộ thương mại cho một công ty ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

 Báo chí Pháp đưa tin phần tử thánh chiến Rachid Kassim, người Pháp, 29 tuổi (ảnh) đã bị máy bay không người lái của liên minh do Mỹ đứng đầu tiêu diệt tại Mosul (Iraq) hôm 8-2. Lầu Năm Góc thông báo có tiến hành phi vụ không kích như thế nhưng chưa khẳng định Rachid Kassim bị tiêu diệt.

Rachid Kassim là một trong những tên khủng bố bị truy lùng gắt gao nhất thế giới. Hắn được IS giao làm nhiệm vụ tuyển người từ các nước nói tiếng Pháp. Hắn thường xuyên dùng mạng xã hội và đã nhiều lần nhân danh IS nhận trách nhiệm các vụ tấn công.