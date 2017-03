Thủ tướng S. Abe tin Nhật vượt qua sự cố hạt nhân

Thủ tướng Shinzo Abe. (Nguồn: hurriyetdailynews.com)





Chuyến thăm này của ông Abe cho thấy sự quan tâm thực sự của người đứng đầu Chính phủ mới của Nhật Bản trong việc tăng cường các nỗ lực khôi phục nhà máy gặp sự cố này.



Phát biểu với các công nhân Công ty điện lực Tokyo (TEPCO), ông Abe đánh giá cao cũng như đặt kỳ vọng vào các nỗ lực của họ trong việc bảo đảm sự an toàn cho đất nước Nhật Bản.



Thủ tướng Abe nêu rõ "khối lượng công việc khổng lồ nhằm khắc phục hậu quả và làm sạch nhà máy điện hạt nhân Fukushima sau sự cố hạt nhân do động đất và sóng thần hồi tháng 3/2011 là một thách thức chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Song, thành công của việc này sẽ dẫn tới việc tái thiết Fukushima và cả Nhật Bản".



Cho đến nay, Bộ Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế Nhật Bản đã phân bổ khoảng 11 triệu USD cho các tập đoàn công nghệ để thành lập quỹ phát triển công nghệ.



Khoản ngân quỹ này bao gồm nguồn tài chính cho một dự án phát triển các rô-bốt cảm biến có thể tiếp cận các khu vực có nồng độ phóng xạ cao.



Trước khi xảy ra sự cố đối với nhà máy Fukushima, điện hạt nhân cung cấp khoảng 30% nhu cầu sử dụng điện của Nhật Bản. Tuy nhiên, nguồn cung điện hạt nhân đã sụt giảm sau sự cố này.



Nhà máy điện hạt nhân Fukushima hiện được tuyên bố là đã trong trạng thái "đóng nguội", trạng thái an toàn khi các thanh nhiên liệu luôn được làm mát ở dưới nhiệt độ có thể tan chảy.



Chính phủ mới của ông Abe hy vọng có thể ấn định thời hạn chót trong ba năm tới để xác định có khôi phục hoạt động của toàn bộ các lò phản ứng hạt nhân hay không./.