Thủ tướng Thái Yingluck bác tin đồn cải tổ nội các

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra khẳng định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Thái Lan là ứng phó với lũ lụt. (Nguồn: Reuters)

Bà Yingluck khẳng định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ lúc này là tập trung giải quyết nạn hồng thủy.Phóng viên TTXVN tại Bangkok dẫn lời Thủ tướng Yingluck nêu rõ vào thời điểm lũ lụt vẫn còn hoành hành tại 24 tỉnh và đang đe dọa tấn công trung tâm thủ đô Bangkok, chính phủ sẽ dồn mọi ưu tiên để đối phó thiên tai. Sau khi nước rút, chính phủ mới có thể xem xét việc cải tổ nội các nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, trong đó có việc đánh giá nỗ lực của từng thành viên về giải quyết trận đại hồng thủy.Trước đó, có tin cho rằng Bộ Trưởng Công nghiệp Wannarat Charnnukul sẽ là một trong các thành viên nội các bị sa thải trong cuộc cải tổ sắp tới.Trong khi đó, Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập, cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho rằng không nên cải tổ nội các vào thời điềm hiện tại mà nên tập trung trợ giúp những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đảng Dân chủ ngày 6/11 đã trao cho chính phủ đề nghị 8 điểm yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ về tình hình nước lũ tràn về khu vực phía Bắc Bangkok, thông báo kịp thời cho nhân dân về thời điểm nước lũ tràn vào và thời gian bị ngập lụt.Chính phủ cần có các kế hoạch sơ tán dân cụ thể và chính quyền địa phương đóng vai trò chính tổ chức sơ tán dân an toàn. Lực lượng cảnh sát cần nỗ lực hơn để bảo vệ tài sản công và tài sản của nhân dân. Chính phủ cần công bố các biện pháp đền bù và hỗ trợ thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng, đồng thời có bước đi rõ ràng nhằm đảm bảo nguồn cung, kiểm soát giá cả và hệ thống phân phối các mặt hành nhu yếu phẩm tới từng khu dân cư bị ngập lụt, khẩn trương thành lập các trung tâm theo dõi nguy cơ bùng phát dịch bệnh do lũ lụt gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước.Chính phủ cần hỗ trợ hoạt động của các hệ thống giao thông thủ đô, đặc biệt là tàu điện trên cao và tàu điện ngầm, và có biện pháp giúp đảm bảo việc làm cho những người đi sơ tán trở về và giúp người dân khôi phục nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị hư hại.Theo số liệu thống kê mới nhất của Thái Lan công bố ngày 6/11, trận lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại nước này hiện nay đã làm 506 người thiệt mạng và 2 người mất tích, ảnh hưởng đến cuộc sống của 3,2 triệu người, thiệt hại có thể lên tới 23 tỷ USD. Nếu tính cả các trận lũ lụt liên tiếp kể từ tháng cuối tháng 7 vừa qua, 64 tỉnh thành (tương đương 4/5 diện tích Thái Lan) bị ngập lụt, ảnh hưởng tới 9,4 triệu người. Hàng chục nghìn nhà máy bị ngập nước, khiến trên 600.000 công nhân có nguy cơ mất việc làm.Hiện nước lũ ở một số tỉnh đã rút, song vẫn còn gây úng ngập ở 25 tỉnh thuộc miền Trung và Đông Bắc Thái Lan, trong đó có Bangkok. Tại thủ đô Bangkok, khu phố tài chính và thương mại ở trung tâm thành phố hiện nay vẫn khô ráo. Tuy nhiên, nước vẫn tiếp tục dâng cao tại nhiều khu vực khác ở Băngcốc và đang lan gần đến các khu vực tường bao tải cát được xếp kiên cố quanh khu nội đô. Đến nay, vẫn chưa có người bị thiệt mạng do lũ lụt ở Bangkok và khoảng 20% diện tích thủ đô ở phần phía Bắc, Đông và Tây đã bị ngập nước./.