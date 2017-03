Thượng Hải (Trung Quốc): Tài sản ảo bị mất, kiện ra tòa

Ngày 13-8, vụ kiện cáo giữa game thủ Châu Từ Quân và công ty phát hành trò chơi trực tuyến - Công ty TNHH Kỹ thuật thông tin Cửu Thành (gọi tắt là Công ty Cửu Thành) đã kết thúc. Tòa án nhân dân khu Phố Đông (TP Thượng Hải) tuyên bố Châu Từ Quân thắng kiện.

Hồi tháng 3, Châu Từ Quân phát hiện tài khoản của mình trong trò chơi trực tuyến The World of Warcraft vốn chơi nhiều năm nay đột nhiên bị Công ty Cửu Thành khóa lại. Kế đến, tài khoản đã bị Công ty Cửu Thành tuyên bố niêm phong công khai.

Điều này có nghĩa là những nhân vật trong trò chơi và toàn bộ tài sản ảo trong tài khoản trò chơi của anh đều bị mất hết.

Công ty Cửu Thành giải thích, nguyên nhân phong tỏa tài khoản trò chơi The World of Warcraft của Châu Từ Quân là do tài khoản này đã lợi dụng lỗi lập trình để kiếm lợi bất chính trong trò chơi.

Những người chơi game Trung Quốc đã phát hiện ra lỗi lập trình trong phiên bản Karazhan của trò chơi và lỗi này đã bị khai thác rộng rãi. Công ty Cửu Thành đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo và ngăn chặn nhưng không hiệu quả.

Không còn cách nào khác, Công ty Cửu Thành đã khóa vĩnh viễn một số lớn tài khoản trò chơi, trong đó có tài khoản của Châu Từ Quân.

Tuy nhiên, Châu Từ Quân cho rằng Công ty Cửu Thành phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về lỗi lập trình của trò chơi. Phần anh, anh chơi trò chơi The World of Warcraft theo nội dung trò chơi chứ hoàn toàn không biết gì về lỗi lập trình.

Theo Châu Từ Quân, điều Công ty Cửu Thành cần làm là khắc phục sự cố lỗi lập trình ngay khi phát hiện chứ không phải đi phong tỏa tài khoản của các game thủ.

Sau nhiều lần thương lượng không có kết quả, Châu Từ Quân đã kiện Công ty Cửu Thành ra tòa án dân sự.

Tòa án nhân dân khu Phố Đông cho rằng giữa game thủ và công ty phát hành trò chơi trực tuyến có hợp đồng ràng buộc về dịch vụ Internet. Lỗi lập trình là sơ suất trong quá trình sản xuất về mặt thiết kế lập trình của nhà cung cấp trò chơi. Nếu như cho rằng một phần nào đó trong trò chơi có lỗi lập trình thì công ty phát hành trò chơi trực tuyến hoàn toàn có quyền dừng phần đó để sửa chữa, khắc phục lỗi.

Tòa nhận định trong vụ án này, Công ty Cửu Thành khóa tài khoản của Châu Từ Quân trong khi chưa chứng minh được có phải Châu Từ Quân biết lệnh cấm khai thác lỗi lập trình của công ty nhưng vẫn cố tình sử dụng lỗi hay không.

Vì vậy, tòa phán quyết Châu Từ Quân thắng kiện; Công ty Cửu Thành phải hồi phục lại toàn bộ nhân vật trò chơi, thiết bị tài sản ảo cho Châu Từ Quân và phải chịu toàn bộ chi phí kiện tụng.

Luật sư Thái Tinh đại diện cho Châu Từ Quân bình luận: Vụ án này có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người chơi trò chơi trực tuyến bởi hiện vấn đề này tại Trung Quốc vẫn chưa hoàn thiện.