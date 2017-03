Thượng viện của Italy thông qua cải cách giáo dục

Theo dự luật trên, chính phủ sẽ thực hiện cải cách giáo dục, trong đó có việc cắt giảm nhiều tỷ euro kinh phí cấp cho ngành này trong hai năm tới, trong một nỗ lực giải quyết vấn đề nợ công ở Italy. Dự luật này, cũng đã được Hạ viện thông qua hồi đầu tháng 12, và chuyển lên Tổng thống Italy Giorgio Napolitano để ký thành luật.



Trong khi đó, những người chỉ trích đánh giá việc cắt giảm nói trên sẽ khiến chất lượng giáo dục giảm sút. Lâu nay, Italy chỉ chi chưa đầy 5% GDP cho ngành giáo dục, thấp hơn so với nhiều nước phát triển khác.



Italy hiện là một trong những nước có mức nợ công cao nhất khu vực đồng euro. Báo cáo vừa công bố của Ngân hàng Trung ương Italy cho biết nợ công của nước này tính đến tháng 10 vừa qua đã lên đến mức kỷ lục 1.867,3 tỷ euro, chiếm gần 118% GDP, so với mức 1.844 tỷ euro tính đến tháng 9/2010.



Trong khi đó, doanh thu thuế cho ngân sách nhà nước trong 10 tháng đầu năm nay chỉ đạt 294,307 tỷ euro, giảm 5,2 tỷ euro (giảm 1,8%) so với mức 299,6 tỷ euro cùng kỳ năm trước. Số liệu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cung cấp cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở Italy trong tháng 10 đã lên tới 8,6%.



Các chuyên gia kinh tế cho rằng nợ công quá cao của Italy, dự báo sẽ đứng ở mức 118,5% GDP trong năm nay so với mức 115% của năm ngoái, cùng với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ở mức 8,5%, thực sự là các mối quan ngại lớn trong bối cảnh tình hình chính trị Italy không ổn định./.





(TTXVN/Vietnam+)