Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết chống chương trình hạt nhân Iran

Hôm qua 22/9, các Thượng nghị sĩ biểu quyết với 90 phiếu thuận, 1 phiếu chống ủng hộ một biện pháp không bó buộc mà các Thượng nghị sĩ nói là không được giải thích nghị quyết này như phép sử dụng sức mạnh quân sự hoặc lời tuyên chiến.

Căng thẳng Mỹ-Iran lại gia tăng vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Quyết định này được đưa ra một ngày sau khi Thượng nghị sĩ Lieberman, người đứng đầu Ủy ban An ninh Nội địa của Thượng viện Hoa Kỳ cáo buộc Iran bảo trợ những vụ tấn công trên mạng nhắm vào các định chế tài chính chính của Mỹ. Các trang web của JBMorgan Chase, Bank of America và Citygroup Inc. liên tục bị gián đoạn vào năm ngoái.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình C-SPAN hôm thứ Sáu, Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman nói rằng ông tin là những vụ tấn công được thực hiện bởi lực lượng Qud của Iran, một đơn vị ưu tú của Vệ binh Cách mạng chứ không phải do những tay tin tặc nào đó”.

Thượng nghị sĩ Lieberman nói ông tin rằng những vụ tấn công đó để trả những biện pháp chế tài ngày càng mạnh mẽ về kinh tế của Mỹ và đồng minh Âu châu áp đặt lên các định chế tài chính của Iran.

Hoa Kỳ và nhiều nước Tây phương khác đã thống nhất trừng phạt Iran vì chương trình hạt nhân của Tehran bị nghi ngờ có mục đích phát triển vũ khí hạt nhân. Iran luôn khẳng định chương trình tinh chế uranium của họ chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình.

Theo Vũ Quý (Dân trí/AP)