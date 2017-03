Thuyền lật, 200 người mất tích tại châu Phi

Theo Diệu Minh ( VNE)



Quan chức hải quân Mao Suma cho biết 39 hành khách đã được cứu thoát, 16 thi thể được vớt còn 213 người vẫn mất tích và đều có khả năng tử vong."Chúng tôi không hy vọng sẽ tìm thấy thêm người sống sót nào nữa bởi sóng biển rất dữ dội tại nơi tai nạn xảy ra", Suma nói. "Biển động rất mạnh và thủy triều dâng cao nên thật khó để ai có thể bơi nổi".Theo AP, hầu hết các hành khách đang trở về nhà cùng con nhỏ sau chuyến du lịch. Con thuyền đang đi từ một ngôi làng ở Shenge tới Tombo khi tai nạn xảy ra vào hôm 9/9."Vào hôm xảy ra tai nạn, biển động dữ đội và gió rất to", Samurai nói. Ông cũng cho biết thêm con tàu bị lật một phần do quá tải. Khi đó chiếc tàu Teh Teh chở ít nhất 268 người và một số hàng hóa.Con tàu đã được tìm thấy trôi nổi trên biển và cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp tục cho đến ngày mai. Sierra Leone đang ở trong giữa mùa mưa và liên tục xảy ra bão to sóng lớn.