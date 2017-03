Thuyền trưởng Triều Tiên bị hải tặc bắn chết

Tàu Maersk Alabama của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo Diệu Minh ( VNE)



Tàu chở hóa chất MV Theresa VIII bị hải tặc tấn công tuần trước ngoài khơi Seychelles hôm 16/11, tàu mang cờ Mỹ và do một công ty Singapore điều hành. Thông tin ban đầu cho hay không có ai bị thương trong vụ tấn công của hải tặc. Nhưng hôm qua, cướp biển thông báo rằng thuyền trưởng của Theresa VIII đã tử vong."Viên thuyền trưởng đã chết vào đêm qua do vết thương đạn từ trước đó", một cướp biển xưng là Muhammad cho Reuters biết hôm qua. "Con tàu đang tiến tới Harardhere với xác của thuyền trưởng", tên này ám chỉ căn cứ của cướp biển ở Somalia.Cũng trong hôm qua, hải tặc đã tấn công một con tàu mang cờ Mỹ lần thứ hai. Đoàn thủy thủ trên tàu MV Maersk Alabama đã bắn trả sau khi hải tặc bắn súng vào tàu, tại nơi cách Somalia 350 hải lý về phía đông. Chưa có thương vong nào được ghi nhận.Trước đó, vào tháng 4, truyền trưởng của tàu Maersk Alabama đã tự nguyện lên thuyền cùng cướp biển để đổi lấy an toàn cho 19 thủy thủ. Ông bị bắt giữ vài ngày trên chiếc thuyền cứu sinh trước khi được tàu chiến của Mỹ cứu thoát.Vụ tấn công lần thứ hai này xảy ra một ngày sau khi cướp biển thả tàu đánh cá Tây Ban Nha cùng phi hành đoàn sau 6 tuần chiếm giữ. Chúng kiếm được 3 triệu USD trong vụ này.Thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero hôm qua khẳng định cướp biển đã thả tàu Alakrana và tất cả 36 thủy thủ trên tàu đền an toàn và lành lặn.Hiện có ít nhất 10 con tàu và 200 con tin đang bị hải tặc Somalia bắt giữ.