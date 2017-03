Tỉ phú Buffett công khai mức thuế

11 năm tù cho một tỉ phú Phố Wall Tòa án New York đã ra phán quyết mức án cao kỷ lục là 11 năm tù đối với tỉ phú Raj Rajaratnam, chủ tịch Quỹ đầu tư mạo hiểm, đối tượng của vụ án giao dịch nội gián lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Thẩm phán Richard Holwell mô tả đây là một bước ngoặt trong chiến dịch thanh lọc những hành vi kiếm lợi bất hợp pháp ở Phố Wall, vốn đang lây lan như virut. Tỉ phú Raj Rajaratnam ra khỏi tòa sau khi nhận án ngày 13-10-2011 vì tội giao dịch nội gián - Ảnh: AFP Ông Rajaratnam, 54 tuổi, người gốc Sri Lanka, ra tòa với sẵn một đội bác sĩ thường trực do mắc nhiều chứng bệnh như thiếu máu, tiểu đường... Ông buộc phải trả 10 triệu USD tiền phạt, bị tịch thu 53,8 triệu USD từ những thu nhập bất chính. Ông Rajaratnam trở thành nhân vật cỡ bự nhất bị khởi tố trong chiến dịch truy quét các giao dịch nội gián ở Phố Wall mà Chính phủ Mỹ thực hiện. Mạng lưới tham nhũng của những thông tin tay trong, gồm cả cựu giám đốc điều hành Intel, IBM và Công ty tư vấn McKinsey & Company đã giúp ông này thu lời 72 triệu USD qua các giao dịch cổ phiếu. H.N. (Theo New York Times)