Tiếp tục xảy ra động đất gần thủ đô của Nhật Bản

Cũng trong sáng 24/3, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) đã nối lại hoạt động khôi phục điện và các chức năng làm mát chính tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Trước đó một ngày, các nhân viên của TEPCO đã được rút khỏi nhà máy sau khi xuất hiện những đám khói đen tại lò phản ứng số 3.



Mạng lưới điện của toàn bộ 6 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Fukushima số 1 đã được kết nối với nguồn điện bên ngoài. TEPCO khẳng định việc nối lại hệ thống điện lần này là an toàn mặc dù vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra đám khói đen. Theo TEPCO, không phát hiện thấy hiện tượng cháy và mức phóng xạ cũng không tăng.



Trong khi đó, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Kỹ thuật Nhật Bản cũng thông báo bắt đầu thu thập các mẫu đất, nước biển và không khí xung quanh nhà máy Fukushima số 1 để kiểm tra lượng iodine phóng xạ và cesium, cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của chúng đối với nông nghiệp và hải sản.



Ngoài ra, việc kiểm tra cũng sẽ được tiến hành với nguồn nước ngọt trong phạm vi 30km ở khu vực ven biển xung quanh nhà máy Fukushima, và kiểm tra đất có chứa strontium - nguyên tố gây ung thư xương và bạch cầu.



Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã có nhiều tiến triển tích cực trong việc cung cấp nguồn điện cho nhà máy Fukushima 1. Tuy nhiên, IAEA cảnh báo tình hình vẫn còn rất căng thẳng. Một quan chức cấp cao của IEAE cho biết điện đã được khôi phục tại tất cả các lò phản ứng, trừ lò phản ứng số 3, và tiến triển tích cực này sẽ giúp các chuyên gia triển khai thiết bị đo đạc để có thêm nhiều dữ liệu. Nhóm chuyên gia thứ hai của IAEA cũng đã tới Nhật Bản.



Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết tính đến cuối ngày 23/3, số người thiệt mạng do động đất gây sóng thần vừa qua là 9.523 người, số người mất tích là 16.094 người.



Liên quan tới hoạt động cứu hộ, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) cho biết công tác tìm kiếm người mất tích gặp trở ngại do họ phải tập trung vào việc hỗ trợ người dân di tản nhằm tránh bị ảnh hưởng từ các sự cố của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.



Công ty đường sắt cao tốc Tohoku ngày 24/3 cho biết đã nối lại hoạt động vận tải thông thường, sau khi đã phải tạm ngừng do động đất và sóng thần vừa qua./.





(TTXVN/Vietnam+)