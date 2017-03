Tiết lộ "danh sách giết người" của Obama

Người đứng đầu Nhà Trắng yêu cầu các cố vấn đưa ra những "tấm thẻ thông tin" gồm hình ảnh và tiểu sử đối tượng để ông nghiên cứu kỹ xem ai được sống và ai phải chết.

Theo tờ The New York Times, chưa có một Tổng thống Mỹ nào trong lịch sử lại lĩnh vai trò kỳ quặc trong việc quyết định những vấn đề như vậy. Tiết lộ trên cho thấy cách tiếp cận vấn đề khủng bố của Obama đã rắn hơn nhiều kể từ khi nhậm chức, so với thời kỳ trước đây ông là một giáo sư luật.

Những tấm thẻ thông tin trên đã nhắc lại bộ bài 52 cây được ban hành thời kỳ Bush. Bộ bài gồm các thành viên trong chính quyền Saddam Hussein ở Iraq.

Tổng thống Obama hiện đã bị chỉ trích về việc ra lệnh giết Anwar al-Awlaki, công dân Mỹ sống tại Yemen, người bị nghi có liên quan tới âm mưu 11/9, hồi tháng 9 năm ngoái. Theo giới bình luận, việc làm trên đặt ra một tiền lệ đáng lo rằng Tổng thống có thể tự mình "phán quyết, xét xử và hành hình" một người Mỹ.

Theo các bản tin của New York Times, Tổng thống đã ra những quyết định về những đối tượng không phải công dân Mỹ nhiều hơn so với những gì mọi người nghĩ. Các nguồn tin cho biết, mỗi tuần, hơn 100 thành viên của nhóm an ninh quốc gia lại nhóm họp để quyết định đối tượng nào sẽ bị coi là mục tiêu của một vụ không kích.

Tại cuộc họp, Obama sẽ được xem bản PowerPoint và sách ảnh, tiểu sử của các nghi phạm giống như niên giám trung học. Ngoài ra, Obama cũng chủ trì các cuộc họp tại phòng Tình huống trong Nhà Trắng với hơn hai chục cố vấn an ninh cấp cao trước khi tự mình có quyết định cuối cùng. Quá trình trên không phải là không có những khó khăn và tổng thống thường đặt ra câu hỏi, làm thế nào để khẳng định chắc chắn một mục tiêu là mối đe dọa nghiêm trọng.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)