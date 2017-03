Tiết lộ mới: Bin Laden suýt ám sát Bill Clinton

Một cuốn sách mới với tựa đề The Death of American Virtue: Clinton vs Starr (tạm dịch: Cái chết của đức hạnh Mỹ: Clinton đối đầu với Starr) cho biết trùm khủng bố Bin Laden suýt ám sát được Tổng thống Bill Clinton vào tháng 11-1996 ở Philippines khi Bill Clinton đang dự hội nghị cấp cao APEC.

Theo sách, Clinton định đến thăm một nhà chính trị. Lộ trình sẽ qua một cây cầu ở trung tâm Manila. Lúc chuẩn bị khởi hành, cơ quan tình báo Mỹ ghi nhận được thông tin cảnh báo về một vụ tấn công sắp xảy ra. Trong tin có từ “bridge” nghĩa là cầu và “wedding” nghĩa là đám cưới, mật mã ám chỉ đến ám sát. Đoàn xe hộ tống lập tức thay đổi lộ trình. Sau đó, nhân viên mật vụ Mỹ phát hiện một quả bom cài dưới cây cầu nêu trên. Kết quả điều tra cho thấy kẻ âm mưu ám sát là Osama Bin Laden mang quốc tịch Saudi Arabia sống ở Afghanistan. Lúc đó, báo chí cũng đưa tin cảnh sát phát hiện hai quả bom gần sân bay Manila và gần nơi tổ chức hội nghị APEC. Chưa rõ vụ này có liên quan đến bom gài dưới cầu hay không. Sau này tổ chức Al-Qaeda thừa nhận từng có âm mưu ám sát Tổng thống Clinton trong những năm 1990, tuy nhiên không có bằng chứng rõ ràng cho thấy Bin Laden có liên quan, hoặc bọn khủng bố suýt thực hiện thành công vụ ám sát. Tác giả sách là giáo sư sử học Ken Gormley ở Đại học Duquesne, bang Pennsylvania (Mỹ). Nhà xuất bản Crown (Mỹ) dự kiến sẽ phát hành vào tháng 2-2010. Theo giáo sư, ông khai thác thông tin vụ ám sát qua lời kể của nguyên giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Louis Merletti. Ông nói vụ ám sát đến giờ vẫn là thông tin tối mật. Nội dung sách chủ yếu nói về vụ bê bối Whitewater (Bill Clinton bị nghi ngờ gian lận thuế trong mua bán đất đai hồi còn là thống đốc bang Arkansas) và cuộc điều tra của công tố viên độc lập Ken Starr về các vụ bê bối tình dục của Tổng thống Clinton. LÊ LINH (Theo Telegraph, Raw Story)