Tìm thấy hộp đen của máy bay Lào gặp nạn

Ông Khim Sarun, phó giám đốc Cơ quan Hàng không Dân dụng Lào, xác nhận bộ lưu dữ liệu máy bay và bộ ghi âm buồng lái của chiếc máy bay lao xuống sông Mê Kông vừa được tìm thấy và gửi tới Pháp. Tại đó, nhà sản xuất máy bay ATR sẽ tiến hành thẩm định để tìm hiểu nguyên nhân tai nạn.



Trước đó, hãng tin KPL của Lào dẫn lời ông Yakua Lopangkao, Tổng giám đốc Cục Hàng không Dân dụng Lào, cho biết do nước sâu, nhiều bùn và nước chảy mạnh nên việc tìm kiếm hộp đen gặp khó khăn.









Nhiều mảnh vỡ được tìm thấy nhưng không có mảnh nào to, ngoại trừ cánh cửa máy bay. Ảnh: KPL







Hầu hết các thi thể được người dân địa phương phát hiện. Ảnh: KPL







Đám tang phi công chiếc ATR 72-600 của hãng Lao Airlines Ảnh: THE PHNOMPENH POST



Theo H.Bình (NLĐO/The Phnompenh Post, KPL)

Theo ông Santisouk Simmalavong, lãnh đạo Bộ Giao thông Công chính Lào, tính đến ngày 20-10, 41 thi thể và một số bộ phận cơ thể nạn nhân được vớt lên. Hầu hết các thi thể do người dân địa phương phát hiện. Người dân và lực lượng cứu hộ tìm thấy nhiều mảnh vỡ nhưng không có mảnh nào to, ngoại trừ cánh cửa máy bay.Trong ngày 21-10, Lào sẽ tổ chức một phút mặc niệm trên toàn quốc để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hàng không nước này.Sau tai nạn chiếc ATR 72-600 của hãng Lao Airlines hôm 16-10 rơi xuống sông ở tỉnh Champasak, nhiều cư dân mạng nhanh chóng cập nhật tình hình trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, một số người còn đăng tải hình ảnh gây sốc về các nạn nhân tai nạn máy bay và đống đổ nát. Theo nhận định của các giới chức Lào, hầu hết đều là ảnh giả.Ông Phonpasith Phitsamay, giám đốc Trung tâm Quản trị điện tử thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và Truyền thông nói: “Khi cư dân mạng đăng thông tin chưa được xác thực, điều đó có thể gây nhầm lẫn. Đó là chưa nói đến một số thông tin bịa đặt. Do đó, chúng tôi muốn cư dân mạng có trách nhiệm hơn”.