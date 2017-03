Tin tặc tấn công các nhà thầu quân sự Mỹ

Một máy bay chiến đấu F-16 do Hãng Lockheed Martin sản xuất - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin Reuters, nhóm tin tặc đã chọc thủng hệ thống an ninh mạng của các tập đoàn này bằng cách tạo ra phiên bản các khóa an ninh điện tử “SecurID” dựa trên dữ liệu mà chúng lấy cắp được từ chi nhánh an ninh RSA của Tập đoàn hạ tầng công nghệ thông tin EMC. Trước đó hồi tháng 3-2011, tin tặc đã mở cuộc tấn công quy mô lớn vào EMC và đánh cắp dữ liệu từ RSA.

Hiện chưa rõ nhóm tin tặc này đã đánh cắp dữ liệu gì từ Lockheed Martin và các nhà thầu quân sự Mỹ. Tuy nhiên, hệ thống mạng của Lockheed Martin và các nhà thầu khác chứa nhiều dữ liệu nhạy cảm về các hệ thống vũ khí tương lai, cũng như công nghệ quân sự quân đội Mỹ đang sử dụng trên chiến trường Iraq và Afghanistan.

Ngoài các nhà thầu an ninh Mỹ, rất nhiều tập đoàn lớn trong nhóm 500 công ty hàng đầu nước Mỹ như General Dynamics Corp, Boeing, Northrop Grumman... cũng sử dụng khóa an ninh điện tử của RSA. Bộ Quốc phòng Mỹ và nhiều cơ quan chính quyền Mỹ cũng sử dụng một số lượng hạn chế khóa an ninh điện tử của RSA.

Reuters dẫn lời chuyên gia Rick Moy, chủ tịch Công ty an ninh mạng NSS Labs, bình luận bọn tin tặc có thể đang mở cuộc tấn công vào nhóm khách hàng của RSA, bao gồm tổ chức chính phủ, tập đoàn tài chính, quân sự... sở hữu các công nghệ quan trọng.

Trước đó, các tập đoàn công nghệ lớn như Sony, Google và EMC cũng như các hãng dầu khí Mỹ đều là nạn nhân của những vụ tấn công trên mạng. Hệ thống của chính quyền các nước Pháp, Úc, Canada cũng bị tấn công. Giới chuyên gia an ninh nhận định hiện nay khó có tổ chức, cơ quan chính phủ hay doanh nghiệp nào xây dựng được mạng lưới an ninh mạng chống tuyệt đối được sự xâm nhập của bọn tin tặc.

Chính quyền một số nước và các hãng an ninh mạng nghi ngờ tin tặc có nguồn gốc Trung Quốc tổ chức các cuộc tấn công này. Phía chính quyền Bắc Kinh nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng Mỹ cũng như các nước phương Tây đã thổi phồng quá mức khả năng tấn công trên mạng của Trung Quốc mà chưa có bằng chứng xác thực nào.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ngày 27-5 quân đội Trung Quốc đã thiết lập một đội đặc nhiệm an ninh mạng để đối phó với các cuộc tấn công trên mạng. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết đã đầu tư hàng triệu USD cho dự án trên.

Đội đặc nhiệm trên bao gồm 30 thành viên nằm dưới quyền chỉ huy của Quân khu Quảng Đông và sẽ tiến hành các cuộc tập trận trên mạng ngay sau khi thành lập. Phía quân đội Trung Quốc bác bỏ cáo buộc dự án này mang mục đích thành lập một “đội quân tin tặc”.

Theo THÀNH DANH (TTO)