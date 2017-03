Tin thế giới nổi bật những ngày qua

Theo đó, hai nước có 45 ngày để cung cấp thông tin về số lượng, địa điểm, các thông số kỹ thuật của số vũ khí chiến lược mình sở hữu. Sau đó, hai bên sẽ có 60 ngày để cùng thanh tra các kho vũ khí của nhau. Cuối cùng, trong bảy năm tới, mỗi nước sẽ cùng cắt giảm 1.550 đầu đạn hạt nhân, 800 máy phóng tên lửa, máy bay ném bom hạt nhân. Hai nước Nga, Mỹ sở hữu 95% vũ khí hạt nhân trên thế giới.

- Thái Lan - Campuchia tiếp tục căng thẳng. 7-2 là ngày thứ tư liên tiếp binh sĩ hai bên đụng độ nhau xung quanh ngôi đền tranh chấp Preah Vihear. Xung đột nổ ra sau khi một tòa án Campuchia tuyên bỏ tù hai công dân Thái Lan vì tội xâm nhập làm gián điệp.

Số thương vong không rõ ràng. Chính phủ Campuchia cho biết có hai binh sĩ và một công dân nước mình thiệt mạng. Truyền thông Thái Lan lại nói có đến 64 công dân Campuchia thiệt mạng. Theo quân đội Thái Lan thì một dân thường và một binh sĩ Thái Lan chết, 20 binh sĩ bị thương. Đạn pháo làm sập một mái đền.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ can thiệp. Trước đó, Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đề nghị hai nước cho các nước thành viên ASEAN can thiệp.

- Myanmar có tổng thống dân sự đầu tiên. Ngày 4-2, với 408/659 phiếu ủng hộ, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Thein Sein, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang (USDP) được bầu làm tổng thống dân sự đầu tiên của Myanmar. Hai vị trí phó tổng thống thuộc về hai ông Tin Aung Myint Oo và Shan Sai Muak Kham cũng đều là thành viên đảng USDP. Theo hiến pháp Myanmar, tổng thống có quyền chỉ định thủ tướng, các quan chức chính phủ chủ chốt và giám sát hoạt động của hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng. Nhiệm kỳ tổng thống và phó tổng thống kéo dài năm năm.

ĐĂNG KHOA (Theo Xinhua, Reuters, Bangkok Post)