Tình báo Ấn Độ đòi cấm WeChat của Trung Quốc

Cục Tình báo Ấn Độ đã trao đổi với Cố vấn An ninh quốc gia rằng phần mềm nhắn tin này làm dấy lên các mối đe doạ mạng mới. Vì thế, Bộ Nội vụ và Cục Viễn thông Ấn Độ tiến hành điều tra WeChat trước khi đặt ra vấn đề nên chặn hay không chặn.



Trước mắt, các nhà chức trách Ấn Độ có thể dùng lý do WeChat chưa xin phép phổ biến để cấm hệ thống nhắn tin này. Tuy nhiên không rõ liệu IB chỉ muốn cấm trang web WeChat hoặc toàn bộ dịch vụ.







Đối với trường hợp WeChat, các cơ quan an ninh Ấn Độ cảm thấy lo ngại hơn vì đó là dịch vụ của một công ty Trung Quốc. Ảnh: IB TIMES





Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon “khoe” tài khoản chính thức của Liên Hiệp Quốc trên nền tảng WeChat. Ảnh: CIOL.COM



Theo H.Bình



Cũng giống như WhatsApp và BlackBerry Messenger, WeChat là một phần mềm nhắn tin của hãng Tencent, dùng kết nối Internet để cho phép người dùng trao đổi tin nhắn hoặc gọi điện thoại miễn phí.Các cơ quan an ninh Ấn Độ trước đây từng lo ngại về dịch vụ BlackBerry Messenger. Lúc đó, hãng BlackBerry của Canada đã phải đồng ý thiết lập một máy chủ ở Mumbai và các cơ quan an ninh được phép truy cập đến các dữ liệu truyền tải qua nền tảng BlackBerry Messenger.Tuy nhiên, trong trường hợp WeChat, các cơ quan an ninh cảm thấy lo ngại hơn vì đó là dịch vụ của một công ty Trung Quốc. Trước đây, Cục Viễn thông Ấn Độ đã định cấm các nhà cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc là Hoa Vĩ (Huawei) và ZTE vì những lo ngại tương tự.Ấn Độ lo ngại Trung Quốc có thể dùng các dịch vụ và thiết bị của những công ty này để đột nhập vào các mạng lưới truyền thông của Ấn Độ. Mặc dù các công ty Trung Quốc đã phủ nhận mọi liên quan đến cơ quan gián điệp hay quân đội Trung Quốc, song tranh cãi gần đây về việc chính phủ Mỹ dùng các nền tảng của các công ty Internet như Google và Facebook để theo dõi dữ liệu người dùng càng khiến nhiều người nghi ngờ.Bất chấp IB tìm cách kiểm duyệt các dịch vụ tin nhắn trên WeChat, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon hôm 17-6 đã công bố tài khoản chính thức của Liên Hiệp Quốc trên nền tảng này, nhằm tăng sự hiện diện của Liên Hiệp Quốc ở Trung Quốc. Ông Ban Ki-moon hy vọng WeChat sẽ giúp nhiều công dân Trung Quốc nhận được thông tin về các sáng kiến mới nhất Liên Hiệp Quốc.