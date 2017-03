Tình báo Anh bênh vực chương trình thu thập tin bí mật

Theo ông Parker, hoạt động khủng bố đang lan rộng và trở nên rất khó dự đoán như vụ khủng bố vừa xảy ở Kenya và cuộc xung đột đang diễn ra ở Syria. Sự phát triển của công nghệ, mạng Internet đang làm thay đổi bộ mặt của xã hội.Tuy nhiên, các phần tử khủng bố đang lợi dụng nhiều yếu tố để hoạt động, như sử dụng công nghệ mã hóa để che giấu dấu vết hoạt động. Điều này cũng làm giảm hiệu quả hoạt động của các cơ quan tình báo Anh; đặt ra yêu cầu buộc phải cân nhắc, lựa chọn giữa việc đảm bảo an ninh quốc gia và bí mật của công dân. Vấn đề là cần phải xác định thời điểm và cách thức để thu thập thông tin trong những trường hợp cụ thể.

Nước Anh đã và đang là mục tiêu của các cuộc tấn công khủng bố. Năm 2005, những kẻ đánh bom liều chết đã nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm của nước này khiến 52 người thiệt mạng. Một năm sau đó, những kẻ khủng bố lại âm mưu cho nổ 10 máy bay trên đường từ Anh sang Mỹ bằng chất nổ dạng lỏng, đựng trong các chai nước.Hiện ở Anh có khoảng vài nghìn phần tử Hồi giáo cực đoan, coi công dân Anh là những "mục tiêu hợp pháp" - nhiều kẻ trong số đó đang được tiếp sức bởi cuộc xung đột ở Syria. Khoảng hơn 100 phần tử cực đoan đã sang Syria tham chiến và những đối tượng này có thể là mối đe dọa đối với an ninh của Anh trong tương lai, ông Parker khẳng định.Theo giới phân tích, tuyên bố của ông Parker nhắm tới những tranh cãi giữa bảo đảm an ninh quốc gia và quyền tự do cá nhân liên quan đến vụ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ về chương trình thu thập thông tin bí mật của chính phủ nước này. Và gần đây nhất là vụ ba tổ chức PEN, Big Brother Watch và Open Rights Group đã đệ đơn kiện lên Tòa án Nhân quyền châu Âu, cáo buộc các cơ quan nghe lén của Anh, cụ thể là Cơ quan thông tin và truyền thông của Chính phủ Anh (GCHQ) sử dụng các chương trình theo dõi trên mạng để thu thập một cách bất hợp pháp những bí mật cá nhân của công dân, trong đó có nội dung tin nhắn và thư điện tử.Các Cơ quan tình báo nội địa MI5 và Cơ quan tình báo hải ngoại MI6 của Anh đang phụ thuộc rất lớn vào nguồn thông tin và sự hỗ trợ của GCHQ.Ông Parker vừa được bổ nhiệm làm tân Tổng Giám đốc của MI5 vào tháng 4/2013. Trước đó, ông này đã có hơn 30 năm làm việc tại cơ quan này./.