Tình hình mới nhất tại Libya: Quân của Gaddafi tấn công Benzaghi

Khói bốc lên tại một khu ngoại ô của Benzaghi - Ảnh: AFP



Trước đó, vào lúc 14 giờ, ngày 19.3





Vào lúc 14 giờ 30 (giờ VN)

Theo Sơn Duân (TNO)

(giờ VN), lực lượng trung thành với Đại tá Muammar Gaddafi đã tiến vào thành phố Benzaghi, thành lũy của phe nổi dậy, bất chấp yêu cầu ngừng bắn của Liên Hiệp Quốc, theo kênh truyền hình Al Jazeera.Đài Al Jazeera cho biết quân của ông Gaddafi đã tới vùng ngoại ô phía tây của thành phố Benzaghi.Trong khi đó, các phóng viên của AFP cho hay, khu vực phía đông của Benzaghi đã bị đánh bom và pháo kích. Các nhân chứng cho biết họ nghe nhiều tiếng nổ ở trung tâm thành phố trong khi các chiến đấu cơ bay lượn sát bên trên.Ngay sau đó, cả Reuters và AFP đều đưa tin một chiến đấu cơ đã bị bắn hạ ở phía đông Benzaghi.Chiếc máy bay đã bay vài phút bên trên Benzaghi trước khi một đốm lửa xuất hiện ở phía đuôi trái. Một tiếng nổ và khói đã bùng lên sau khi chiếc máy bay được cho là của lực lượng bên phía Gaddafi lao đầu xuống một khu dân cư.Theo Al Jazeera, pháo vẫn tiếp tục dội vào trung tâm thành phố sau khi chiếc máy bay bị bắn rơi.Vụ tấn công diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Libya Moussa Koussa tuyên bố quân chính phủ nước này đơn phương ngừng bắn và chấm dứt các chiến dịch quân sự, theo như Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc được thông qua vào ngày 17.3.Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, chính phủ Libya đã tuyên bố họ không liên can đến vụ tấn công này.Người phát ngôn của chính phủ Libya Mussa Ibrahim nói với Reuters: "Không có chuyện chúng tôi tấn công bất cứ thứ gì ở Benzaghi. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi tôn trọng lệnh ngừng bắn và muốn các quan sát viên quốc tế đến đây. Đó là quân nổi dậy tấn công thường dân và các khu phố nhằm xúi giục quân nước ngoài can thiệp".Trong hôm nay, liên minh quân sự do Anh, Pháp và Mỹ dẫn đầu sẽ nhóm họp tại Paris (Pháp) để bàn thảo các biện pháp thực thi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết 1973 vốn cho phép sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để thiết lập một vùng cấm bay và bảo vệ dân thường ở Libya.Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ra tối hậu thư buộc Đại tá Gaddafi phải tuân thủ mọi điều khoản trong nghị quyết nói trên, nếu không sẽ bị tấn công bằng vũ lực., hãng thông tấn nhà nước Jana của Libya cũng phát đi một thông báo nói rằng quân nổi dậy đã tấn công lực lượng của chính phủ ở phía tây Benzaghi.Thông báo nói: "Băng đảng của Al-Qaeda đã tấn công các đơn vị của lực lượng vũ trang Libya đóng ở phía tây Benzaghi".Chính phủ Libya tố cáo quân nổi dậy đã sử dụng "một chiếc trực thăng và một chiếc chiến đấu cơ để đánh bom quân đội Libya trong một hành động xâm phạm rõ ràng vùng cấm bay do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thiết lập".Trái lại, người phát ngôn của quân nổi dậy nói với Reuters lực lượng của Gaddafi đã tiến vào Benzaghi. Các nhân chứng của Reuters cũng cho hay họ đã nghe thấy tiếng nổ gần đại bản doanh của quân nổi dậy trong thành phố.Các phóng viên của Reuters nói quân nổi dậy đã dựng các chướng ngại vật bằng bê-tông trên các con đường dẫn đến tòa nhà trụ sở của Hội đồng Quốc gia lâm thời thuộc phe đối lập.Phản ứng trước diễn biến này, một nguồn tin của chính phủ Pháp nói cộng đồng quốc tế cần phải nhanh chóng hành động trước tình hình ở Libya, theo Reuters.Nguồn tin này nói: "Mọi thứ đã sẵn sàng (để tấn công) song quyết định đang thuộc lĩnh vực chính trị. Rõ ràng chúng ta phải hành động nhanh chóng".