Tính mạng Tổng thống Honduras Lobo bị đe dọa

Tổng thống Honduras Porfirio Lobo. (Nguồn: Reuters)

Trong buổi họp báo ở thủ đô Tegucipalga, Tổng thống Lobo nói rằng những kẻ âm mưu hại ông sẽ không dùng thủ đoạn lật đổ hay ép ông từ chức mà tính ngay đến chuyện ám sát ông, nhưng tổng thống không tiết lộ bất cứ đối tượng cụ thể nào.



Để bảo đảm an ninh, Tổng thống Lobo đã chỉ đạo làm hàng rào cứng vây quanh Phủ tổng thống thay cho hàng rào mềm trước đây, và cho thành lập cơ quan phản gián để điều tra.



Trước đó, Tổng thống Lobo đã kiên quyết thúc đẩy Quốc hội Honduras thông qua một loại thuế gọi là thuế an ninh nhằm tăng nguồn thu để hỗ trợ các cơ quan an ninh trước làn sóng bạo lực lan tràn tại nước này, chủ yếu đánh vào các sản phẩm mỏ xuất khẩu và điện thoại di động.



Các nhà kinh tế dự tính chính phủ của Tổng thống Lobo có thể thu thêm khoảng 80 triệu USD/năm nhờ biện pháp trên. Tuy nhiên, giới doanh nghiệp tư nhân cho rằng loại thuế này cản trở đầu tư.



Báo chí xuất bản tại thủ đô Tegucipalga lại đưa tin việc tổng thống có kế hoạch cải cách chính trị, theo đó cho phép một tổng thống đương nhiệm có thể tái cử là nguyên nhân dẫn tới mối đe dọa tính mạng ông./.

(Theo Vietnam+)