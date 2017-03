Tỉnh Quý Châu (Trung Quốc): Một nữ sinh chết, dân nổi giận

Sự việc xảy ra có liên quan đến cái chết của một em nữ sinh trong huyện. Một quan chức địa phương bị nghi ngờ cưỡng hiếp và sát hại em nữ sinh này. Tuy nhiên, Công an huyện Ung An điều tra và kết luận em nữ sinh chết do nhảy sông tự tử chứ không có vấn đề bị sát hại.

Sau đó, công an huyện trả tự do cho quan chức nọ và ngày 28-6 đã cưỡng chế an táng nạn nhân khiến người nhà nạn nhân bất mãn.

Những người bất mãn với kết quả giám định pháp y về cái chết của em nữ sinh đã kéo đến Cục Công an huyện và trụ sở UBND huyện. Số người tụ tập lên tới hàng ngàn người, đa số là học sinh.

Một số người dân không rõ chân tướng sự việc đã xông ngay vào Cục Công an và trụ sở UBND huyện. Tiếp đó, một số phần tử phi pháp đã nhân cơ hội đập phá, châm lửa phóng hỏa văn phòng và nhiều xe cộ.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Quý Châu đã ra chỉ thị nhanh chóng giải quyết ổn thỏa sự việc. Giám đốc Sở Công an tỉnh Thôi Á Đông đã lập tức có mặt tại địa phương chỉ đạo xử lý.

Đến một giờ sáng giờ Việt Nam ngày 29-6, những người tụ tập đến xem đã được giải tán. Sự việc được giải quyết êm thắm, an ninh trật tự tại huyện Ung An trở lại bình thường.