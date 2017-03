Tỉnh Sơn Đông (TQ): Người tố cáo bị ép vào bệnh viện

Ngày 8-12, Tân Hoa xã và Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đồng loạt đăng lại bài viết trên báo Tân Kinh về trường hợp của ông Tôn Pháp Võ 57 tuổi, cư ngụ tại thôn Đại Câu Kiều, thị trấn Tuyền Câu, TP Tân Thái (tỉnh Sơn Đông). Lấy lý do ông Võ tố cáo vượt cấp, chính quyền địa phương đã đưa ông vào bệnh viện tâm thần.

Đi kiện bị phạt lao động

Ông Tôn Pháp Võ vốn là công chức mỏ than ở TP Tân Thái, nghỉ hưu từ cuối năm ngoái. Do mỏ than tại thị trấn Tuyền Câu khai thác lâu năm khiến mặt đất thôn Đại Câu Kiều bị sụp lở trên diện tích lớn, trồng trọt không được, không ít nhà bị hư hại.

Cán bộ thôn nói đã phát xong tiền bồi thường. Tuy nhiên theo ông Võ, toàn bộ hơn 300 hộ dân trong thôn chưa hề nhận được tiền. Năm 2001, các hộ dân chọn vài người đại diện phản ánh sự việc lên trên, trong đó có ông Võ. Năm 2003, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật TP Tân Thái kết luận cán bộ thôn đã phát xong tiền bồi thường. Các hộ dân tiếp tục đệ đơn xin thẩm tra lại.

Tháng 10-2004, hơn 10 người xông vào nhà ông Võ. Con trai ông mới cưới vợ bị chém đến mức bị thương nặng. Trước khi bỏ đi, bọn côn đồ đe dọa: “Còn kiện lên trên nữa thì cả nhà chúng bay sẽ bị chém chết hết”. Đến nay công an vẫn chưa phá được án.

Cuối năm 2004, ông bị bắt đưa về địa phương ngay trước cửa Cục Tiếp dân quốc gia tại Bắc Kinh và bị giam 14 ngày về tội gây rối trật tự xã hội. Sau đó, ông bị phạt lao động giáo dục một năm chín tháng với lý do gây rối trật tự, cản trở công việc của Cục Tiếp dân quốc gia. Năm 2007, ông Võ tiếp tục lên Bắc Kinh và lại bị đón về. Lần này ông bị đưa đến Trung tâm Y tế thần kinh và ở đó ba tháng năm ngày, sau đó ông đồng ý không kiện cáo lên trên mới được thả ra.

Nhiều trường hợp tương tự

Ngày 19-10 mới đây, ông Tôn Pháp Võ lên Bắc Kinh thì bị ba người túm lấy ông. Ông nhận ra một người là An Sĩ Trí, chủ nhiệm văn phòng tiếp dân thị trấn Tuyền Câu. Hôm sau, ông bị áp giải đến Trung tâm Y tế thần kinh TP Tân Thái. Trung tâm trói tay chân ông vào giường và ép uống thuốc điều trị tâm thần.

Ông Võ nhiều lần đòi giám định bệnh tật nhưng đều bị từ chối. Trung tâm nói nếu ông muốn xuất viện thì bảo người nhà đến gặp lãnh đạo thị trấn Tuyền Câu vì người nào ký giấy giám định tâm thần cho ông người đó mới có quyền thả. Tuy nhiên, điện thoại di động của ông bị tịch thu, không cách nào thông báo cho người nhà.

Tại Trung tâm có ông Thời Hưởng Sinh 84 tuổi là cán bộ về hưu. Do có tranh chấp với hàng xóm, chính quyền địa phương lần lữa không giải quyết nên ông nhiều lần lên Bắc Kinh kiện cáo. Tháng 6-2006, ông bị chính quyền thị trấn Thiên Bảo (TP Tân Thái) bắt đưa vào Trung tâm. Sau đó, nhiều lần Trung tâm và chính quyền thông báo cho ông xuất viện nhưng ông không chịu về. Đến nay ông đã ở trong Trung tâm hai năm năm tháng.

Trong thời gian này, mỗi khi có bệnh nhân mới nhập viện, ông lợi dụng thời gian bệnh nhân được ra ngoài hóng gió lân la hỏi thăm và bí mật ghi chép được 18 trường hợp đi tố cáo bị bắt đưa vào đây. Ngày 26-10, vợ ông Võ mới biết chồng bị bắt nên tìm đến Trung tâm. Ông Võ đã bí mật chuyển những ghi chép của ông Sinh cho vợ mang lên Bắc Kinh kêu cứu.

Kiện vượt cấp bị phạt?!

Ngày 12-11, sau khi ký giấy cam kết bị bệnh thần kinh, không thể kiện cáo lên trên, ông Võ mới được về nhà để chịu tang mẹ. Vợ ông cũng phải ký cam kết chồng tái phạm sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Theo ghi chép của ông Thôi Hưởng Sinh, những người tố cáo bị đưa vào Trung tâm có hai điểm giống nhau: Gia đình không hề hay biết và không ai nhìn thấy bản giám định bệnh thần kinh.

Ngày 25-11, phóng viên báo Tân Kinh đến văn phòng tiếp dân thị trấn Tuyền Câu và được xem bản giám định bệnh thần kinh của ông Võ do Sở Giám định tư pháp bệnh thần kinh tỉnh Sơn Đông thực hiện vào tháng 3-2006. Kết luận chẩn đoán ông Võ mắc bệnh rối loạn thần kinh.

Ông Võ buồn rầu nói: “Tôi làm việc 34 năm, nếu bị bệnh tâm thần 29 năm, lẽ nào cơ quan không cho tôi nghỉ việc?”. Vợ ông cho biết gia đình bà không hề biết ông Võ được giám định thần kinh khi nào và không chứng nhận gì hết.

Ông An Sĩ Trí, chủ nhiệm văn phòng tiếp dân thị trấn Tuyền Câu, cho biết TP Tân Thái thực hiện chế độ quản lý tiếp dân là người địa phương phải kiện cáo tại địa phương, nếu vượt cấp kiện cáo sẽ phải chịu xử phạt của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, căn cứ các quy định hữu quan thì không có điều nào ngăn cấm vượt quyền kiện cáo hay xử phạt hành vi này.