Tỉnh Thanh Hải (Trung Quốc): Động đất 6,3 độ Richter

Một số nhà cửa bị đổ và rạn nứt. Tại TP Tây Ninh và TP Cách Nhĩ Mộc cũng cảm nhận được rung chấn rõ rệt. Người dân tại hai thành phố này đã sợ hãi chạy ra khỏi nhà. Do thông tin liên lạc bị cắt đứt, hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản.

Phó Chủ tịch UBND khu Đại Sài Đán Cố Tiểu Đông cho biết vị trí tâm chấn nằm tại thị trấn Đại Sài Đán ở độ sâu 10 km. Sau khi động đất xảy ra, UBND khu Đại Sài Đán đã lập tức lập ba tổ công tác gồm hơn 180 nhân viên triển khai công tác cứu trợ tại mỏ than, trường học và khu dân cư.

Để đề phòng dư chấn, tất cả trường học trong khu vực đều nghỉ học. Tại một mỏ than cách tâm chấn 15 km, hơn 200 công nhân đang làm việc dưới lòng đất đã được sơ tán lên mặt đất an toàn. Công nhân của bảy mỏ than còn lại cũng được sơ tán an toàn.

Đội công tác hiện trường động đất quốc gia do ông Sử Tông Hỉ (phó giám đốc Trung tâm cứu hộ khẩn cấp động đất Trung Quốc) dẫn đầu đã có mặt tại hiện trường kịp thời. Sau động đất đã xảy ra tổng cộng 35 lần dư chấn.

Theo nguồn tin từ Công ty Đường sắt Thanh Tạng, động đất không làm ảnh hưởng đến hoạt động của ngành đường sắt địa phương.